Bezirkspräsident Thomas Brunken (rechts) und Kreispräsidentin Beate Meyer (links) mit den geehrten Mitgliedern aus dem Schützenkreis Zeven.

Delegiertentagung in der Otterndorfer Stadthalle: „Ich kann sagen, die Bilanz, die wir ziehen können, ist für mich positiv. Das betrifft den Sport, in Teilen die Mitgliederentwicklung, die Traditions- und Brauchtumspflege sowie die Öffentlichkeitsarbeit.“ Der Beifall der rund 350 Vertreter der 94 angeschlossenen Vereine und der Ehrengäste unterstrich seine Ausführungen. Ausrichter war der Schützenkreis Unterelbe.

„Wir mussten und sind raus aus den dunklen Kellern und weg von der Stille und Einsamkeit eines Schützenhauses wie es in den 70er Jahren noch üblich war. Schießsportevents sind angesagt“, sagte Brunken. Er erinnerte an die „Tage der offenen Tür“, den Sommerbiathlon und das Lichtschießen bis hin zu Großveranstaltungen wie dem 60. Deutschen Schützentag in Frankfurt am Main. Zu den Höhepunkten auf Bezirksebene zählten der Bezirkskönigsball mit mehr als 900 Teilnehmern und der Empfang des Präsidenten, bei dem die schießsportlichen Leitungen besonders gewürdigt wurden. Positive Tendenzen sah er in der Entwicklung des Bogen- und des Lichtpunktschießens. Besonders lobte Thomas Brunken das Engagement und die Leistungsbereitschaft der Schützenjugend.

Bezirkspräsident Thomas Brunken ernannte Hans-Hermann Ruhsam zum Ehrenmitglied des Bezirksschützenverbandes.

Bezirkssportleiter ist zufrieden

Zufrieden zeigte sich Bezirkssportleiter Wilfried Busch mit den Ergebnissen der Sportschützen. So erwähnte er den Sieg der Luftpistolenschützen des SV Anderlingen in der Landesverbandsliga. Bei den Titelkämpfen des Nordwestdeutschen Schützenbundes reichte es im Medaillenspiegel einmal mehr zum fünften Platz. Reibungslos verliefen die Bezirksligawettkämpfe. Am Bezirkspokal nahmen 79 Mannschaften teil.

Aus dem Bericht der Bezirksdamenleiterin Renate Viebrock ragte das Ergebnis von Elke Heins (SSV Tarmstedt) bei den Deutschen Meisterschaften hervor. Sie gewann in der Damenaltersklasse Gold mit dem Recurve Bogen im Freien. Sina Viebrock (SV Rhadereistedt) schoss sich zur Landesdamenkönigin und erreichte beim Bundeskönigsschießen in Frankfurt einen ausgezeichneten vierten Platz. „Beim NWDSB-Bezirksfreundschaftsschießen rangierten wir auf dem zweiten Platz.“

Die Nachwuchsschützen stellten mit Annelie Brandt (SV Anderlingen) ebenfalls eine deutsche Meisterin. Sie siegte mit der mehrschüssigen Luftpistole in der Jugendklasse. Bezirksjugendleiterin Melanie Wilshusen ging auf den Bezirksjugendtag ein, den der SV Lamstedt ausrichtete.

Auf ein gesundes finanzielles Polster verwies der Geschäftsführer der Finanzen Johann Otten. Entgegen den Vorjahren verlief die Mitgliederentwicklung nur leicht rückläufig. Mit 16 807 verzeichnete der Bezirk 21 Mitglieder weniger als im Vorjahr.

Zügig verliefen die Wahlen. Die Versammlung bestätigte die zweite Präsidentin Beate Meyer, den Geschäftsführer der Finanzen Johann Otten, den Sportleiter Wilfried Busch und die Damenleiterin Renate Viebrock in ihren Ämtern. Neu ins Präsidium wurde Schriftführerin Kerstin Kück gewählt. Das Amt des stellvertretenden Sportleiters übernahm Carsten Sentker, ebenso Gernoldt Frey den Posten des stellvertretenden Schriftführers. Als stellvertretender Jugendsportleiter fungiert Mario Drewes. In den Ältestenrat wurden Hartmut Müller, Friedhelm Jacobsen, Klaus-Dieter Wagenlöhner und Helmut Bleeck gewählt.

Der Förderpreis für die beste Jugendarbeit ging an den SV Spreckens. Es folgten die SG Bremervörde und die SSV Wingst. Die Anwesenheit der beiden ältesten Delegierten Balthasar Ahlf (SV „Gut Ziel“ Franzenburg/88 Jahre) und Heinz Grantz (SV Armstorf/87 Jahre) wurden mit einem Ehrenbecher gewürdigt.

Zahlreiche weitere Ehrungen standen auf der Tagesordnung. So würdigte Bezirkspräsident Thomas Brunken das langjährige Engagement des Präsidiumsmitglieds Hans-Hermann Ruhsam mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Der Bremervörde amtierte 13 Jahre mit großer Akribie als Schriftführer.

Die Verdienstnadel in Gold des Deutschen Schützenbundes ging an Eckhard Schneider (SV Boitzen) und Thomas Maertens (SV Eilstedt). Über das Ehrenkreuz in Silber des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) freuten sich Beate Meyer (SV Rüspel-Volkensen) und Ralf Gehlken (SV Wilstedt).

Mit dem NWDSB-Ehrenbrief wurden Andreas Trapp, Hans-Jürgen Budde (beide SV Badenstedt), Hans-Hermann Wegener, Klaus-Dieter Lemmermann (beide SV Boitzen), Stefan Oeser (SV Brauel) und Stephan Grafelmann (SV Seedorf) ausgezeichnet. Die NWDSB-Ehrennadel bekam Herbert Fitschen (SV Hatzte-Ehestorf).

Die Bezirksehrenadel wurde Bernhard Eckhoff (SV Boitzen), Petra Prigge (SV Brauel), Ralf Hüsing (SV Brüttendorf), Thomas Frank (SV Elsdorf), Torsten Hein (SV Ostereistedt), Michael Kramer (SV Otterstedt), Wilfried Brinkmann (SV Rüspel-Volkrnsen), Dagmar Albers (SV Seedorf), Walter Schmitz (SV Wilstedt) und Peter Führung (SV Zeven) verliehen.

Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Enak Ferlemann (CDU), der den mit den Landtagsabgeordneten Thiemo Röhler (CDU) und Uwe Santjer (SPD) zu den Gästen zählte, bescheinigte den Delegierten, dass sie Verantwortung übernehmen. Landrat Kai-Uwe Bielefeld ging auf die jüngsten Massaker in den USA ein. Glücklicherweise herrsche in Deutschland eine andere Waffenkultur. Den kommunalen Part vertraten Samtgemeindebürgermeister Harald Zahrte, Otterndorfs Bürgermeister Thomas Bullwinkel und Edmund Stolze Vorsitzender des Kreissportbundes.

„Trotz der heftigen Kritik um die Finanzierung während der Planungen befindet sich das Landesleistungszentrum in Bassum in der letzten Bauphase“, führte NWDSB-Präsident Jonny Otten aus. Die Gäste seien durchweg begeistert von dem Projekt. Mit dem Niedersachsenlied, bei dem der Otterndorfer Spielmannszug die Delegierten des Bezirksschützenverbandes kräftig unterstützte, klang die Versammlung aus.