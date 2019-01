Hinzu kamen diverse Stunden mit Vor-und Nachbereitungen für Dienste und Wettbewerbe, die Fortbildung der Betreuer und das große Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Sudwalde.

Im Januar 2018 konnten zwei Mitglieder in die aktive Abteilung der Ortsfeuerwehr Syke übergeben werden. Zum Januar 2019 gehen Dennis Meyer, Christopher Brokes, Pascal Meyer und Darleen Heusmann ebenfalls in die aktive Wehr über. Erfreulich war die Neuaufnahme von fünf weiteren Jugendlichen: Lella Aziri, Emma Göllner, André Jakobson, Donna-Joe Siebmann und Friedrich von Halle. Außerdem gab es die Übernahme von Savjen Lücht aus einer anderen Jugendfeuerwehr zu vermelden. Aktuell hat die Jugendfeuerwehr Syke einen Personalbestand von 16 Jungen und sieben Mädchen.

Zahlreiche eigene Veranstaltungen, wie das Osterfeuer, die Stadt- und Kreiswettbewerbe, das Kreiszeltlager in Sudwalde sowie die Teilnahmen an sportlichen Veranstaltungen, wie dem Stadtindiacaturnier oder dem Kreisvolleyballturnier in Sulingen, rundeten die Aktivitäten der Jugendlichen über das gesamte Jahr ab.

Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen wurden Hendrik Steenken und Maja Kettler zu den neuen Jugendsprechern gewählt. Die Ehrungen für die beste Dienstbeteiligung erhielten in diesem Jahr Maja Kettler, Pascal Meyer und Hendrik Steenken.

Am Ende der Versammlung bedankten sich der stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwart Torben Wienbarg, der stellvertretende Stadtbrandmeister Jens Steinbüchel und Ortbrandmeister Fabian Fricke bei allen Betreuern, Helfern und Eltern für die geleistete Arbeit.