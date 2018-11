Setzt auf Echtholz- und Naturböden: Udo Köhler. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

„Wir stylen typgenau – inklusive ­Frisur, Färbungen, Wimpern und Augen-

­­brauen“, erläutert Fricke. Strähnen und Haarverlängerungen gehören ebenfalls zu den Spezialitäten des Betriebs, der auch Gutscheine verkauft, die sich hervorragend als Geschenk eignen. Eine Anmeldung unter Telefon 55 28 64 wird besonders zur Weihnachtszeit dringend empfohlen.

Sorgen für schöne Schnitte: die Friseurinnen Silke Scharnweber und Angelika Fricke.

Wer zu den Festtagen ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benötigt, um seine Geschenke zu transportieren, einen Umzug zu stemmen oder eine längere Ausfahrt mit Fahrrädern und anderen sperrigen Gegenständen im Gepäck zu unternehmen, findet bei der Autovermietung Schlobohm in der Kornstraße 313 das passende Fahrzeug. Dort stehen verschiedene Modelle von Lkw, Transportern und Anhängern zur Verfügung. Dazu gibt es das passende Umzugszubehör wie Kartons, Möbelrollwagen, Tragegurte und anderes. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es unter Telefon 55 14 51.

Bietet geräumige Fahrzeuge: die Autovermietung Schlobohm.

Bei Natur Boden in der Kornstraße 21–23 bieten Durkadin und Cengiz Kosal eine große Auswahl an Bodenbelägen aus Kork in mehr als 3000 Farbtönen, hochwertiges Echtholzparkett sowie pflegeleichte und robuste Bodenbeläge aus Vinyl an. Einen Weihnachtsrabatt gewährt der Betrieb derzeit auf Vinylbeläge und Parkett. Zum Teil sind die Preise um bis zu 50 Prozent reduziert. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Die Beratung erfolgt im Geschäft oder bei den Kunden zu Hause. Zehn Mitarbeiter arbeiten in dem seit 1987 bestehenden Unternehmen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 53 45 05.

Aus Alt mach Neu: Komood arbeitet Möbel auf.

Wer ausgefallene Kleidung, Maßanfertigungen, schöne, natur- und hautfreundliche Stoffe, designte Unikate oder Kurzwaren sucht, wird im Schneiderwerk Bremen in der Kornstraße 149 fündig. Inhaberin Melissa Ahrens bietet auch Nähkurse an, die sich zum Weihnachtsfest gut als Gutschein verschenken lassen. So kann jeder selbst das Schneiderhandwerk erlernen. Ideen hat die junge Geschäftsfrau viele. Für die kalten Wintermonate empfiehlt sie zum Beispiel, aus alten Winterstoffen einen Kuschelpullover herzustellen. Auch Reparaturen und Änderungen nehmen Ahrens und ihre Auszubildende vor. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 51 42 54 32.

Gibt auch Nähkurse: Melissa Ahrens, Inhaberin des Schneiderwerks.

Bei dem Raumausstattergeschäft Komood, Kornstraße 49, erhalten die Kunden Gardinen, Vorhänge, Sonnenschutz und eine große Auswahl an Bodenbelägen samt fachgerechter Verlegung. Die Raumausstatterinnen und Inhaberinnen, Steffi Drewes und Katja Becker, haben viele Stoffe im Angebot – und noch mehr gute Ideen. Beliebt ist etwa die Aufarbeitung von alten Polstermöbeln. Ein Tipp der Fachfrauen: Im Winter bleibt es mit Vorhängen aus Thermostoff mollig warm.

Hat eine vielfältige Auswahl an Belägen aus Kork, Echtholz und Vinyl im Programm: Natur Boden.

Für die kommende Renovierung schlägt Udo Köhler, Kornstraße 124, Echtholzdielen und andere Naturböden vor, die ein gesundes und behagliches Wohnklima schaffen. Dazu verwendet der Spezialist für Innenausbau Hölzer aus regionalen Manufakturen. Womöglich klappt es mit dem Geschenk sogar noch vor dem Fest: Ein Wohnzimmer kann innerhalb von zwei Tagen einen neuen Belag erhalten. Die Naturstoffe sind besonders für Allergiker geeignet. Auch die Langlebigkeit der Böden von 40 bis 50 Jahren überzeugt die Kunden. Um sie aufzufrischen, lassen sich die Oberflächen abschleifen und aufarbeiten.

Sorgt für genussvolle Stunden mit italienischen Spezialitäten: die Pizzeria Gargano.

Gutes Essen ist immer ein gelungenes Geschenk zum Weihnachts­fest – vor allem, wenn man in Gesellschaft speist. Giovanni Santoro, Inhaber der Pizzeria Gargano, weiß genau, was seine Gäste gern verzehren. Immerhin hat er das Lokal in der Gneisenaustraße 77 / Ecke Kornstraße bereits vor knapp 40 Jahren übernommen. Reservierungen sind unter Telefon 55 88 38 möglich.