Bei vielen Senioren ist die Immunabwehr geschwächt. Daher sollten sie frühzeitig aktiv werden. (contrastwerkstatt/stock.adobe.com/akz-o)

Gliederschmerzen, Fieber oder auch Unwohlsein und Frieren können dazukommen.

Insbesondere die Generation 50 plus hat im Winter häufig mit Erkältungssymptomen und Grippe zu kämpfen. Mit zunehmendem Alter wird das Immunsystem anfälliger für Infekte. Auch die Zeit bis zur

Genesung dauert oft länger. Wer kann, sollte in der kalten Jahreszeit möglichst Orte mit großen Menschenansammlungen wie volle Kaufhäuser meiden – dort ist die Infektionsgefahr besonders groß, raten Gesundheitsexperten. Viren werden oft von Hand zu Hand weitergereicht und lauern an Stellen, die selten bis gar nicht gereinigt werden – beispielsweise auf den Handläufen von Rolltreppen, Türklinken oder Haltegriffen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Regelmäßiges und intensives Händewaschen beziehungsweise Desinfektionsmittel sind unkomplizierte und effektive Schutzmaßnahmen.

Wen es bei aller Vorsicht dennoch erwischt hat, sollte sich viel Schlaf und Ruhe gönnen. Auch eine gesunde Ernährung und ausreichend Flüssigkeit helfen dem Körper, schnell wieder fit zu werden.

Heilende Kraft der Natur

Bei zahlreichen Senioren ist die

Immunabwehr geschwächt – besonders bei Patienten mit chronischen Krankheiten wie Diabetes, Asthma oder Herzproblemen. Deshalb sollten Betroffene bereits bei den ersten Anzeichen aktiv werden, um schwere Infektionen und mögliche Folgeerkrankungen zu vermeiden. Wer präventiv aktiv werden möchte, stärkt seine Abwehrkräfte beispielsweise durch regelmäßige und moderate Bewegung an der frischen Luft, Wechselduschen oder Saunagänge.

Ärzte verschreiben teilweise vorschnell Antibiotika. Diese greifen lediglich bei Krankheiten, die durch Bakterien verursacht werden. Auslöser von Erkältungen sind aber in der Regel Viren – diese rufen die typischen Symptome hervor. Viele möchten bei grippalen Infekten lieber auf die chemische Keule verzichten und setzen auf natürliche Heilkräfte. Holunder, Schlüssel-

blumen, Kiefer oder Kamille – die Natur hält ein reiches Füllhorn im Kampf gegen die Viren bereit. Die hilfreichen Substanzen befinden sich je nach Pflanze in den Blüten, Blättern, Wurzeln oder Beeren.

Das pflanzliche Anti-Infektivum Umckaloabo mit dem Wirkstoff aus der Wurzel der südafrikanischen Geranienart Kapland-Pelargonie ist beispielsweise ein Helfer bei der Erkältungsprävention: Das Arzneimittel stärkt das Immunsystem, hemmt die Vermehrung von Viren und Bakterien, verbessert die Schleimlösung und schützt die Schleimhaut vor dem Eindringen von Krankheitserregern. Erhältlich ist es in den Apotheken.