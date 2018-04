Wie sieht der Tagesablauf eines Landtagsabgeordneten aus? Wie müssen Sitzungen und Termine vorbereitet werden? Zwei Fragen von vielen, auf die es in der politischen Arbeit keine einfachen Antworten gibt. Davon konnten sich Yessica Rode aus Osnabrück und Thomas Brackmann aus Twistringen im Diepholzer Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Marcel Scharrelmann überzeugen. Termine koordinieren und vorbereiten, Recherchen zu politischen und fachlichen Hintergründen, Bürgeranfragen beantworten und den Abgeordneten zu Terminen begleiten – dasAufgabenfeld war für beide breit gefasst. „Ich habe während meines Studiums durch diverse Praktika viele Eindrücke gewinnen und Erfahrungen sammeln können, das möchte ich jungen Menschen nun selbst auch ermöglichen“, erklärt Marcel Scharrelmann seine Motivation.

Neben der Arbeit im Wahlkreis hatten beide Praktikanten auch die Möglichkeit, Marcel Scharrelmann in Hannover zu begleiten, um auch die Arbeit im Niedersächsischen Landtag kennenlernen zu können. Ein Highlight für Thomas Brackmann war die Sitzungswoche in Hannover, wo er am Rande auch den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann persönlich kennenlernen konnte.