Damit das Lenkverhalten nicht beeinträchtigt wird, bevorzugen viele Radler dafür den Gepäckträger statt des Lenkers. Doch oft stehen sie vor dem Problem, passende Körbe und Taschen zu finden, die sich sicher und schnell daran befestigen lassen. Denn für die Maße von Gepäckträgern gibt es keine Standards. Das Hollandrad hat einen eher breiten Träger mit dicken Rohren, das leichte Cityrad kommt mit einem schmalen und dünnen Gepäckträger daher. Und das feste Verschrauben herkömmlicher Fahrradkörbe hat den Nachteil, dass sie nicht schnell gegen andere Taschen oder einen Kindersitz ausgetauscht werden können und man sie bei jeder Tour mit dabei hat.

Neuere Fahrräder sind mittlerweile häufig serienmäßig mit sogenannten Systemträgern wie etwa Racktime ausgestattet. Wer ein Rad mit einem solchen Systemträger besitzt, kann im Fachhandel passendes Transportzubehör kaufen, das mittels eines Adapters einfach am Gepäckträger angeklickt wird. Allerdings können Taschen, Körbe und Co. dann auch nur auf diesem speziellen Träger befestigt werden. Besitzt jemand mehrere Räder oder soll das Zubehör innerhalb der Familie von unterschiedlichen Personen genutzt werden, wird es schwierig. Praktisch für alle, die keinen Systemträger haben oder flexibel bleiben möchten, ist Zubehör mit universeller Schnellbefestigung, etwa von ­Rixen & Kaul. Die Körbe mit einer universellen Schnellbefestigung passen auf fast jeden Gepäckträger – auch von E-Bikes mit integriertem Akku – und lassen sich schnell auf unterschiedlichste Maße einstellen. Beim Kauf des Transportzubehörs beim Händler muss man so nicht mehr umständlich den Gepäckträger vermessen, um sicherzugehen, auch das Passende zu bekommen. Taschen, Körbe und Boxen werden nach der einmaligen Einstellung einfach angeklickt und können mit einem Griff wieder abgenommen werden. So lässt sich der Einkaufskorb in den ­Laden mitnehmen, und statt einer Tourentasche kann auch ein Vierbeiner in einem Hundekorb auf dem Gepäckträger mitfahren.