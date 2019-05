Prange Edelstahl in Langwedel bietet Fachkräften sichere Arbeitsplätze in einem modernen und dynamischen Unternehmen. (JOERG MACHIRUS mac-fotoservice und Prange Edelstahl, Prange Edelstahl)

Maschinenbauunternehmen, die Anlagen beispielsweise für die

Lebensmittel- und Pharmaindustrie entwickeln, benötigen dafür Bauteile die von hoher Qualität und aus nichtrostenden Materialien sind. In Langwedel gibt es seit 2015 ein Unternehmen, das genau diese hohen Anforderungen erfüllt. Die Prange Edelstahl GmbH zählt, nur vier Jahre nach ihrer Gründung,

bereits zu den gefragten Spezialisten in Deutschland, die sich ausschließlich auf die Verarbeitung von rostfreien Materialien konzentrieren. Dies kommt beim Kunden gut an. Und so wächst nicht nur der Umsatz kontinuierlich, sondern auch die Belegschaft zusehends.

Die Entwicklung des Langwedeler Unternehmens verläuft beispiellos. Bereits kurz nach der Gründung verlangte die hohe Nachfrage nach Expansion. Und so erweiterte der auf der grünen Wiese entstandene Betrieb bereits im zweiten Jahr seine Produktionshalle. Weitere Maschinen und Anlagen mussten her, darunter Laserschneidanlagen von Trumpf sowie zusätzliche Abkantpressen – ebenfalls vom Markenhersteller. „Wir setzen bei Material, Maschinen und Mitarbeitern immer auf Qualität“, erklärt Inhaber Sören Prange, der das Unternehmen 2015 gründete.

Erst im September erweiterte das Unternehmen seine Grundstücksfläche auf 46 000 Quadtratmeter. (Prange Edelstahl)

Unterstützt wurde er dabei von erfahrenen Kollegen aus der Branche: Daniel Marks (Leitung Anarbeitung/Kanten), André Weidenhöfer (Kaufmännische Leitung) und Frank Loewe (Fertigungsleitung). Knapp 50 weitere Kollegen haben die vier mittlerweile dazugewonnen und es sollen noch mehr werden. Der Bedarf nach Fachkräften ist stetig. Besonders gefragt sind Feinwerk- und Industriemechaniker sowie Maschinen- und Anlagenführer für die Fertigung. „Wer in einem jungen Team arbeiten möchte und Wert auf ein gutes Betriebsklima legt, kann sich gern bei uns bewerben“, lädt der Geschäftsführer ein.

Innerhalb kürzester Zeit schaffte es der damals 28-Jährige, eine engagierte Mannschaft zusammenzustellen, die in der Edelstahl-Bearbeitung ausgezeichnete Kenntnisse vorweist. Die Mitarbeiter produzieren mit modernsten Maschinen im Dreischichtbetrieb. „Für unsere CNC-Maschinen bekommen neue Mitarbeiter natürlich eine gründliche Einarbeitung“, sagt Fertigungsleiter Frank Loewe. Die Arbeit ist vielfältig. In Sachen Weiterverarbeitung bietet die Prange Edelstahl GmbH seit den Anfängen umfangreiche Möglichkeiten zum Senken, Bohren,

Gewindeschneiden und mehr. Außerdem im Programm: maschinelle Entgratung und Kantenverrundung sowie Handentgratung. Von Beginn an verwendet das Unternehmen dafür nur Material von EU-Werken mit entsprechender Zertifizierung. „Drittland-Material gibt es nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch“, versichert der kaufmännische Leiter André Weidenhöfer.

„Schon bei der Unternehmens­gründung haben wir uns vorgenommen, stetig und mit gesundem Tempo zu wachsen. Räumlich könnten wir in absehbarer Zeit an unsere Grenzen stoßen. Deshalb haben wir Ende September 2018 unser Grundstück in Langwedel von knapp 7000 auf 46 000 Quadratmeter vergrößert“, erzählt Prange. Bei allem Wachstum und der hohen Auftragsdichte ist die Stimmung in der Belegschaft ausgesprochen gut. Das merken

Besucher sofort, wenn sie die Produktion des Familienbetriebes besichtigen.

Neben Sören Prange arbeiten auch sein Vater Hermann Prange (Strategische Entwicklung), seine Partnerin Ann Christin Krause (Vertrieb) und ihr Vater Dietmar Krause (Instandsetzung) im Unternehmen. „Damit auch die Angehörigen unserer Mitarbeiter einen Einblick ins Unternehmen bekommen, laden wir im August alle zu einem Familientag ein“, kündigt der Unternehmer an. „Neben solchen Events, modernen Maschinen und einem tollen Betriebsklima können Bewerber zudem gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem expandierenden Unternehmen erwarten“, ermutigt Prange Interessenten, sich zu bewerben.

Interessierte finden auf der Internetseite des Unternehmens dafür alle Kontaktinformationen und weitere Details unter www.prange-edelstahl.de.