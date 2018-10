An mehreren Kleinkaliberständen schossen die Mitglieder des SV Germania Leeste ihre Preis- und Pokalsieger aus.

Bei den Schützen und Schützinnen ging es um insgesamt 64 Kilogramm Fleisch- und Wurst-Preise. Stand drei und vier: 1. Ute Jordan (zwölf Kilo Schinkenbraten), 2. Lübbo Schönberger (zehn Kilo Nackenbraten); Stand fünf und sechs: 1. Norbert Henke (zwölf Kilo Schinkenbraten), 2. Harald Henke (zehn Kilo Nackenbraten).

Außerdem wurden folgende Pokale ausgeschossen: Der Jugendpokal ging an Jan Niklas Apmann, König der Könige wurde Heiner Krieten, König der Alterskönige Dieter Apmann, den „Er und Sie“-Pokal gewannen Gertud und Heinz Menke, Königin der Damenköniginnen wurde Renate Höptner, der Herbstpokal ging an Heinz Menke und der Damenpokal an Claudia Meyer.

Zum Ende der Preisverleihung berichtete der erste Vorsitzende Dieter Apmann noch, dass das Vereinsheim, Geschäftszimmer und der Schießstand für Luftgewehr und Kleinkaliber vom Vermieter zum 30. April 2020 gekündigt werde und alle Gebäude abgerissen werden. Somit sucht der Schützenverein nach mehr als 100-jähriger Anwesenheit in Leeste einen neuen Standort für seine Veranstaltungen. Abschließend gab es ein Knipp-Essen.