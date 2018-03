Auf dem Jahresdelegiertentag des Kreisschützenverbandes Achim wurden Schützinnen mit Ehrenpreisen ausgezeichnet. In der Disziplin Luftgewehr (Freihand) der Jugend Marilena Wolf, bei den Damen Nadine Beglau, bei den Seniorinnen Heidrun Schäfer. Am Luftgewehr (sportliche Auflage) in der Damen-Altersklasse wurde Silke Eglins geehrt sowie Heidrun Schäfer und Karin Leismann (Seniorinnen A), Helga Heitmann (Seniorinnen B) und Ingrid Koldewei, Irmgard Kuhlmann und Hannelore Schimanski (Seniorinnen C). Mannschaft: SV Etelsen I und SG Ottersberg.

Das Meisterschützenabzeichen des Deutschen Schützenbundes erhielten Heike Wimmer-Bonin, Christian Oehns, Andreas Brandes, Christa Schröder, Heinz-Hermann Rosebrock, Dieter Schemmel, Georg Schimanski, Ingrid Koldewei, Heiner Westermann, Johann Bohlmann, Marilena Wolf, Karin Leismann, Mardret Hoopmann, Wolfgang Leismann, Helga Heitmann, Günter Minter, Wilfried Heitmann, Waltraut Kossens, Marlene Schröder, Matthias Potrafke, Heidrun Schäfer, Rosita Gall, Klaus Heckmann, Gerhard Bischoff, Erwin Wollny und Hannelore Schimanski.