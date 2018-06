Flüchtlinge

Premier Muscat: Malta lässt Rettungsschiff „Lifeline“ einlaufen

Das deutsche Rettungsschiff „Lifeline“ mit etwa 230 aus Seenot geretteten Migranten an Bord darf in einen Hafen Maltas einlaufen. Das sagte Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.