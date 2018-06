„Auch diesem Mal durften wir zwei Spieler vom DSV Nordenham und einen Spieler von den Dartfreunden Eckfleth begrüßen“, sagte Frank Kruse, 2. Vorsitzender des Sportschützenverein Weserdeich. „Es freut uns sehr, dass in diesem Jahr immer wieder auch Spieler aus anderen Vereinen den Weg zu uns finden.“

Aufgrund der sehr guten Beteiligung wurde an diesem Spieltag die Vorrunde in zwei Gruppen mit je sechs Spielern gespielt. Im Anschluss an die Gruppenspiele wurde der Tagessieg dann ab dem Viertelfinale ermittelt. „Durch diesen Modus war vom ersten bis zum letzten Spiel Spannung garantiert“, sagte Kruse.

Treutler sorgt für Überraschung

In einer mehr als ausgeglichenen Gruppe A ist es gleich fünf der sechs Spieler gelungen, drei Gruppenspiele zu gewinnen, alle verloren auch zwei Gruppenspiele. Aufgrund der Tatsache, dass mit nur einem Gewinn-Leg gespielt worden ist, musste ein umfangreiches Stechen über den Gruppensieg und die weiteren Plätze, die zum Weiterkommen reichen, entscheiden. Zum Stechen musste antreten Ingmar Grünwald aus Oldenburg, Mike Rybarczik aus Farge, Marco Vahlenkamp aus Nordenham, Nils Geerken aus Eckfleth und Frank Kröger aus Berne. Im Stechen muss mit drei Darts eine möglichst hohe Punktzahl erreicht werden. Nach dem Stechen sicherte sich Marco Vahlenkamp den Gruppensieg vor Mike Rybarczik, Ingmar Grünwald und Nils Geerken, die sich damit alle für die KO-Phase qualifizierten.

Der Gruppensieg in der Gruppe B musste ebenfalls im Stechen ermittelt werden. Hier mussten Martin Schniebs aus Nordenham und Frank Kruse aus Berne antreten. Beide konnten vier ihrer fünf Gruppenspiele gewinnen und verloren jeweils nur eines. Hier setze sich dann Martin Schniebs durch und sicherte sich den Gruppensieg vor Frank Kruse. Den dritten Gruppenplatz sicherte sich Torben Treutler aus Berne, der drei Gruppenspiele bei zwei Niederlagen gewinnen konnte. Das letzte Ticket für die K.o.-Phase musste dann in einem Stechen zwischen Sven Tönnies und Daniel Anders, beide aus Berne, vergeben werden. Hier setze sich Sven Tönnies durch.

Bevor die K.o.-Phase begann haben die vier Spieler, die sich nicht dafür qualifizieren konnten, die Plätze neun bis zwölf ausgespielt, wobei man sich mit den Plätzen neun und zehn die letzten Zusatzpunkte sichern konnte. In dieser Vierergruppe spielte jeder gegen jeden. Hier setze sich Daniel Anders durch, der diese drei Gruppenspiele gewinnen konnte. Den zehnten Platz sicherte sich Frank Kröger vor Martin Stelzenau und Udo Borchers beide aus Elsfleth.

Im ersten Viertelfinale setze sich erwartungsgemäß Marco Vahlenkamp gegen Sven Tönnies durch. Das zweite Viertelfinalspiel zwischen Ingmar Grünwald und Frank Kruse war sehr ausgeglichen und beide hatten ihre Chance auf das Doppel. Nach einige Fehlversuchen auf beiden Seiten setzte sich letztendlich Ingmar Grünwald durch.

Im dritten Viertelfinalspiel gelang Torben Treutler eine Überraschung gegen Mike Rybarczik. In einem sehr spannenden Viertelfinalspiel zwischen Martin Schniebs und Nils Geerken konnte sich zunächst Martin Schniebs etwas absetzen, vergab aber einige Möglichkeiten auf die Doppel. So kam Nils Geerken wieder heran und stand kurz vor seinem ersten Wurf auf das Doppel. Aber Martin Schniebs hatte etwas dagegen, checkte zum richtigen Zeitpunkt und zog als letzter Spieler ins Halbfinale.

Im ersten Halbfinale setze sich dann Marco Vahlenkamp gegen Ingmar Grünberg durch und qualifizierte sich für das große Finale. Im zweiten Halbfinale gelang Torben Treutler eine weitere Überraschung und traf gegen Martin Schniebs zum richtigen Zeitpunkt das notwendige Doppelfeld.

Im kleinen Finale kam es zu dem Duell Ingmar Grünwald und Martin Schniebs, wobei sich hier Ingmar Grünwald durchsetzen konnte.

Im Finale standen sich dann Marco Vahlenkamp und Torben Treutler gegenüber. Hier konnte Torben Treutler keine weitere Überraschung gelingen und er verlor das Finale nach großem Kampf. Somit sicherte sich Marco Vahlenkamp seinen ersten Tagessieg. „Erwähnenswert ist, dass Torben Treutler, der einzige Spieler im Teilnehmerfeld war, der bisher noch keiner Ligamannschaft angehört und bisher nur zu Hause für sich gespielt hat. Wir freuen uns aber sehr, dass wir Torben für die neue Saison für uns gewinnen konnten, und er somit uns in der neuen Steeldartliga unterstützt“, sagte Frank Kruse. „Wir freuen uns sehr über die sehr gute Resonanz und freuen uns schon auf den nächsten Spieltag am Freitag, 22. Juni, um 19.30 Uhr.“

In der Gesamtwertung nach fünf Spieltagen führt weiterhin Sven Tönnies. Mit seinem dritten Platz an diesem Spieltag konnte sich Ingmar Grünwald auf den zweiten Platz der Gesamtwertung vorschieben. Martin Stelzenau verlor einen Platz und belegt aktuell den dritten Platz der Gesamtwertung. Es verbleiben noch insgesamt sechs Spieltage um sich für das Finale im Dezember zu qualifizieren.

Interessierte Spieler sind jeden Freitag ab 19.30 Uhr im Vereinsheim herzlich willkommen oder können eventuelle Fragen oder Informationen gerne telefonisch bei dem 2. Vorsitzenden Frank Kruse unter der Rufnummer 01 51 / 16 30 59 42 stellen oder unter www.ssv-weserdeich.de.