Seit zwei Jahren verheiratet und bald stolze Eltern: "Pretty Little Liars"-Star Sasha Pieterse und ihr Ehemann Hudson Sheaffer erwarten im Oktober Nachwuchs (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Die traute Zweisamkeit ist bald vorbei. Der ehemalige „Pretty Little Liars“-Star Sasha Pieterse gab am 27. Mai 2018 ihrem Liebsten, Hudson Sheaffer, das Jawort - ganz romantisch auf einem irischen Schloss in der Nähe von Glaslough. Nach zwei Ehejahren teilte die 24-Jährige nun die überraschenden Baby-News mit ihren fast 11 Millionen Instagram-Fans. Auf dem Schwarzweiß-Bild zu sehen: Hudson, der seiner Frau liebevoll einen Kuss auf den schon deutlich sichtbaren Babybauch gibt.

Dazu schrieb die Schauspielerin die emotionalen Worte: „Wir sind so aufgeregt, endlich diese süße Neuigkeit mit euch zu teilen. Wir werden im Oktober einen kleinen, wertvollen Menschen auf dieser Welt begrüßen. Heute ist gleichzeitig auch unser zweiter Hochzeitstag. Es gibt keinen besseren Anlass, unsere Freude mit euch zu teilen, als an dem Tag, an dem sich unser Leben (zum ersten Mal) für immer verändert hat.“ Dazu richtete sich Pieterse an ihren Ehemann mit einer rührenden Liebesbekundung: „Danke, dass du immer mein Fels in der Brandung bist. Ich liebe einfach alles an dir.“

Große Freude bei den „Pretty Little Liars“-Kolleginnen

Doch nicht nur die werdende Mutter ist aktuell völlig aus dem Häuschen. Auch Pieterses „Pretty Little Liars“-Kolleginnen freuten sich: „Aria“-Darstellerin Lucy Hale kommentierte beispielsweise: „Ich freue mich so sehr für euch!“ „Jenna“-Darstellerin Tammin Sursok zeigte sich ebenfalls gerührt von der erfreulichen Nachricht und fügte hinzu: „Wow, herzlichen Glückwunsch, Mama. Ich freu mich so für dich.“