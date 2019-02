Lavinia Keller und Fabian Purpus sind in diesem Jahr das Prinzenpaar bei der Bierdener Karnevalsparty im Achimer Kasch. (TSV Bierden)

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr feiern die Bierdener das zweite Mal im Kulturhaus

Alter Schützenhof (Kasch). Die beliebte Karnevalsparty hat in ihrem 63. Jahr jedoch schon Tradition. Und so werden erneut unzählige Gäste dem Ruf des neuen Prinzenpaares Prinzessin Lavinia, der I., und Prinz Fabian, dem I., zur Prunk­sitzung und Party am Samstag mit Freude folgen. Durch den Abend führen Klaas Tucholke und Volker Clausen. Im Anschluss an die Prunksitzung startet gegen 22 Uhr die Fete.

Comedian Matze Knop machte bei einem seiner Auftritte im Kasch schon ordentlich Werbung für die bunte Karnevalsparty des TSV Bierden. (TSV Bierden)

„Ich freue mich schon sehr auf unser Karnevalswochenende“, sagt Lavinia Keller, die in diesem Jahr mit Fabian Purpus das Prinzenpaar bildet. Ihre Schwester Larissa bekleidete das Amt der Prinzessin bereits vor zwei Jahren. Direkt nach der Party fragte sie Lavinia, ob sie nicht auch einmal Prinzessin sein wolle. Im Herbst vergangenen Jahres stimmte sie schließlich zu. Die Suche nach dem Prinzen gestaltete sich auch nicht besonders schwierig. Die Juniorchefin des Hotels Gieschen fragte den Inhaber der Sushibar Mito, Fabian Purpus. Dieser konnte nicht Nein sagen, erzählt er. Immerhin sei er mit dem Karneval in Bierden aufgewachsen und auch schon bei einer Party im Gasthaus „Zur Linde“ dabei gewesen. Zudem kennt er viele Mitglieder der Karnevalsabteilung über seinen Bruder. Der Prinz freut sich auf einen jecken Abend.

Im vergangenen Jahr war es noch Larne Sprenger, der seine Gefolgschaft als erlauchter Prinz zu der bunten Party einlud. Der talentierte Organisator ist – nur wenige Tage vor dem Event – voller Vorfreude: „Zum Programm am Samstag wollen wir nicht zu viel verraten, aber das, was wir schon sagen können, ist: Unsere beliebte Tanzgruppe Déjà-Vú ist natürlich wieder dabei. Wir erwarten zudem einen lustigen Zauberer. Ein weiterer Höhepunkt, auf den wir uns schon alle sehr freuen, ist das große famose Besenballett.“

Am Samstagsabend soll auch wieder das schönste Kostüm ausgezeichnet werden, so Larne Sprenger, wobei das „Selbermachen“ bei den Vorbereitungen ganz klar im Vordergrund stehen sollte, „zumindest, wenn man es auf einen der hochwertigen Preise abgesehen hat“, rät der Sprecher der Bierdener Narren.

Über das Programm für den Kinderkarneval am Sonntag verrät er schon mehr: „Um 14.30 Uhr geht es mit dem Kindertanz los. Thorsten Apmann und die Karnevalisten des TSV Bierden tanzen mit. Um 15 Uhr folgt der feierliche Einmarsch des Prinzenpaares, begleitet und gefeiert von der Kinderprinzengarde. Ab 15.15 Uhr kann der Nachwuchs mit Jenna & Co. Luftballonknoten ausprobieren. Um 15.30 Uhr zeigen die Tänzerinnen und Tänzer von Déjà-Vú ihre raffinierten Schritte, bevor es um 16 Uhr atemberaubende Partnerakrobatik aus der Abteilung des TSV Bierden zu bestaunen gibt.“

„Wir freuen uns schon sehr auf die vielen fantasievoll kostümierten Kinder und bieten dem Narrennachwuchs jede Menge Spaß“, lädt Sprenger ein und hat noch einen Tipp: „Es gibt 200 Sitzplätze – rechtzeitiges Erscheinen lohnt sich!“

Beginn der Karnevalsfeier am Samstag, 2. März, ist um 20 Uhr, Einlass ist ab

19 Uhr. Mögliche Restkarten sind dann nur noch an der Abendkasse für 13 Euro erhältlich. Der Kinderkarneval beginnt am Sonntag, 3. März, um 14.30 Uhr. Einlass ist um 14 Uhr. Erwachsene zahlen

4 Euro. Für Kinder ist der Eintritt frei. Veranstaltungsort ist das Achimer Kasch, Bergstraße 2. Weitere Informationen gibt es unter www.facebook.de/ karnevalbierden.