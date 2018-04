In der Jugendherberge Schillighörn haben die Musiker die Zeit genutzt, bekannte Stücke aufzufrischen und die persönliche Spieltechnik zu verbessern. Dabei ist das Orchester besonders stolz auf die jungen Musiker, die den Sprung aus dem Jugendorchester in das Hauptorchester geschafft haben und ab diesem Jahr auch bei allen Auftritten dabei sein werden.

Aber auch Freizeitaktivitäten zum Teambuilding kamen an dem Wochenende nicht zu kurz: So haben die Musiker von der direkten Lage hinter dem Deich profitiert und bei strahlendem Sonnenschein das gefrorene Nordseewatt bestaunt. Ein Highlight des Seminars war dann der Ausflug ins Gruseleum nach Hooksiel: eine kleine, ehemalige Kirche umgebaut zu einem Gruselkabinett. Nach dem Empfang im Spuk-Café haben die Darsteller, später auch unterstützt von verkleideten Nachwuchsmusikern, kleine Gruppen durch die Räumlichkeiten geführt und dabei selbst den hart gesottensten Musikern das Fürchten geehrt.

Zwischen den Proben wurde das Vielharmonie-Jahr 2018 geplant. Der Terminkalender des Orchesters ist bereits gut gefüllt. Gehört werden können die Ergebnisse zum Saisonstart am 1. Mai beim Maibaumfest am Krug sowie später bei den Schützenfesten in Kükenmoor, Neddenaverbergen, Sehlingen, Holtum, Hämelhausen, Klein Linteln und Kirchlinteln, dem Domweihumzug, dem Jubiläum in Westen und dem Kreisschützenverbandsfest. Die Vorbereitungen zum Highlight des Jahres, dem eigenen Konzert der Vielharmonie, laufen bereits. Geplant ist dafür das Wochenende 17./18. November. Für 2019 ist wieder eine internationale Konzertreise des Orchesters geplant.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vielharmonie-kirchlinteln.de sowie auf der Facebook-Seite www.facebook.com/vielharmoniekirchlinteln.