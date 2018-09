Stuhr-Brinkum

Probetraining für junge Leichtathletik-Fans

Stuhr-Brinkum. Die Leichtathletik-Abteilung des FTSV Jahn Brinkum veranstaltet am Mittwoch, 26. September, von 16 bis 17 Uhr ein Probetraining für Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2010 auf der Außenanlage in der Langenstraße 52 in Stuhr.