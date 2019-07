In der Genusshalle sind unter anderem die Betriebe Brotstern aus Buxtehude (links) und Snuten Lekker aus dem Bremer Blockland vertreten. (Andreas Dittmer)

„Es gibt viel zu riechen, zu schmecken und zu sehen“, laden die Organisatoren von der Tarmstedter Ausstellungs-GmbH ein. Es darf probiert werden: Olivenöl und Schokolade ebenso wie Wein, Bier oder Honig – vieles aus der Region und mit dem Schwerpunkt bio.

Die Genusshalle geht auf eine Idee der Messeveranstalter zurück, einen Beschluss des Bremer Senats aufzunehmen. Dieser hat zum Ziel, eine regionale, umweltbewusste und gesunde Ernährung zu fördern. Unter der Marke BioStadt Bremen setzen sich die Akteure dafür ein. Dazu dient auch der Aktionsplan 2025, der für eine gesunde Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung sorgen soll. Auf der Agenda stehen, mehr Bioprodukte, bewusste Ernährung sowie nachhaltig erzeugte Lebensmittel in den Fokus zu rücken. „Um das zu erreichen, müssen die Akteure zu den Versorgern gehen“, sagt Conrad Bölicke. Die finden sie auf der Ausstellung.

Nach der erfolgreichen Premiere vor zwei Jahren kündigt der Veranstalter eine Erweiterung des überdachten Marktplatzes an. Das Angebot in der Genusshalle wird unter dem Motto „Bio & Regional“ größer sein und spannende Einblicke in die Welt der Bioküche geben. „Wir sorgen für ein neues Klima zwischen Landwirten und Konsumenten“, sagt Bölicke. So soll sich das Publikum selbst ein Urteil über die Prozesse der heimischen Lebensmittelgewinnung bilden, indem es live miterlebt, wie Honig, Bier und Co. produziert werden.

„Es gibt immer weniger Landwirte und Trends verlagern sich“, erläutert Bölicke. Der Wilstedter sieht eine Chance, mit der Genusshalle Impulse aufzugreifen. Regionalität und Direktvermarktung rücken in den Fokus und machen die Ausstellung auch für das städtische Publikum attraktiv. Mit einem größeren Portfolio aus der heimischen Landwirtschaft bieten zahlreiche Aussteller einen Einblick in die Vielfalt der Branche. In der Genusshalle erleben Besucher Biolandwirtschaft,

so der Veranstalter: Beim Front-

cooking zeigen Experten, welche kulinarischen Köstlichkeiten heimisches Gemüse, aber auch alte Nutztierrassen bieten. Zudem gibt es Backwaren aus frisch gemahlenem Mehl sowie Dips und Senf aus heimischen Kräutern. Probieren und Mitmachen sind in der Genusshalle erlaubt. „Wir vereinen die Präsentation der Angebote mit einem Erlebnis“, sagt Bölicke und freut sich unter anderem auf einen regionalen Bierbrauer, der sich über die Schulter blicken lässt, sowie Heiko Gerken mit der alten Rinderrasse namens Angler.