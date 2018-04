April, stehen ab 14.30 Uhr für rund zwei Stunden die Experten der Alten Wache bereit, Probleme in lockerer Runde zu lösen.

Schwerpunktmäßig werden beim kommenden Treffen folgende Themen angesprochen: VPN (Virtuelles privates Netzwerk); Windows 10 (Update April 18), aktuelle Anti-Virenscanner, Auswirkungen Facebook (Datenklau). Wenn andere spezielle Themen behandelt werden sollen, wäre eine Vorabinformation per E-Mail an die Adresse info@seniorenzentrum-weyhe.de vorteilhaft, damit sich die Dozenten entsprechend vorbereiten können. Die Veranstaltung findet im oberen Saal der Alten Wache statt und ist barrierefrei zu erreichen. Der Kostenbeitrag beträgt 3 Euro. Die Computerexperten Hans-Jürgen Berg, Harald Meyer und das gesamte CAW-Team freuen sich auf einen interessanten Nachmittag.

Im Rahmen des monatlichen Computertreffs Alte Wache wurde vor Kurzem ein Überblick über den praktischen Nutzen der satellitengestützten Navigation für Rad- und Wandertouren gegeben. Aufgrund des starken Interesses zahlreicher Teilnehmer, weitere Details in der Praxis kennenzulernen, um sich entspannt in der Natur und unbekannten Gebieten orientieren zu können, hat sich das Seniorenzentrum Alte Wache entschlossen, hierzu bei genügend Interesse weitere Workshops anzubieten. Diese richten sich sowohl an Anfänger, die Grundlagen kennenlernen wollen und gegebenenfalls auch Entscheidungshilfen erwarten, als auch an bereits Fortgeschrittene, die ihr Wissen erweitern möchten.

Der jeweilige Workshop beinhaltet unter anderem folgende Schwerpunkte: Grundlagen und Begriffe rund um die satellitengestützte Navigation, PC-Touren- und Planungssoftware kennenlernen, eigene Touren am PC planen, fertige Touren am PC aus dem Internet laden, Planen und Navigieren mit klassischen Navigationsgeräten, Planen und Navigieren mit dem Smartphone (Android) und dem iPhone, Digitale Karten aus dem Internet, Zubehör rund um die Navigation.

Die Workshops bestehen aus zwei Einheiten. Als Kurstermine sind bisher der 25. April und der 2. Mai oder der 9. und 23. Mai vorgesehen. Kurszeiten sind jeweils Mittwochnachmittag von 13 bis 16 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Anmeldungen und Fragen hierzu werden telefonisch im Vereinsbüro unter der Rufnummer 04 21 / 809 06 77 oder per E-Mail unter der Adresse info@seniorenzentrum-weyhe.de entgegen genommen.