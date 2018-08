Erfolgreich abnehmen mit Genuss

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Professionelle Diät mit Easylife

Allzu oft enden die Versuche, dauerhaft Gewicht zu verlieren, in großem Frust. Nicht so bei den Teilnehmern von Easylife. Im Januar eröffnete das Bremer Zentrum in der Parkallee 301 seine Türen.