Den Professoren-Look hat Matthew McConaughey schon mal drauf - nun darf er sich offiziell Professor nennen. (Tristan Fewings/Getty Images)

1993 machte Matthew McConaughey an der University of Texas seinen Bachelor in Filmwissenschaften. 26 Jahre und einen Oscar später kehrt der Schauspieler nun zurück an seine Alma Mater - als Professor. „In Anerkennung seiner langjährigen Erfahrung und seines persönlichen Engagements für die Erfolge unserer Studenten, wurde Matthew McConaughey zum Honorarprofessor ernannt“, teilte die Universität mit.

Lehrerfahrung hat der 49-Jährige bereits: Seit 2015 leitet er an der Universität gemeinsam mit einem Uni-Professor einen Filmproduktionskurs namens „Script to Screen“, den er auch künftig abhalten wird. In seinem eigenen Kurs werden sich ab Herbst 40 Studenten mit McConaugheys Filmen „The Gentlemen“ und „Mud“ auseinandersetzen. „Mud“-Regisseur Jeff Nichols wird dafür ebenfalls vorbeischauen. „Es ist der Kurs, den ich gern gehabt hätte, als ich an der Filmschule war“, zitiert die „New York Times“ Matthew McConaughey.