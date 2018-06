August dieses Jahres zum zweiten Mal eine Gemeinschaftsausstellung der Mitglieder des Kunstvereins Achim (KVA) statt. Gemeldet haben sich dafür 36 Kunstschaffende, die bis zu drei ihrer Kunstwerke nach Wahl präsentieren können.

Auch dieses Mal stammen die eingereichten, nicht-jurierten Arbeiten aus allen Bereichen der bildenden Kunst. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bestimmt selbst, was er ausstellt, ob Bildhauerarbeiten aus unterschiedlichen Materialien – von Ton bis Metall –, Malerei, Fotografie, Drucke oder Experimentelles. Das Nebeneinander von Professionellen, Semi-Professionellen, Malschülern und kreativen Laien macht den Reiz der Schau aus. Nicht Namen sollen sprechen, sondern die Arbeiten für sich und im Verbund mit den anderen Exponaten.

Eintönig wird diese Ausstellung sicher nicht werden. Dafür sorgen auch die drei völlig unterschiedlichen Ausstellungsorte. Wo welches Exponat gezeigt wird, wurde gemeinschaftlich im künstlerischen Beirat des Kunstvereins anhand der von den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Fotos entschieden. So werden im Haus Hünenburg und im Achimer Rathaus vorzugsweise Malerei, Fotografie und Druckgrafik ausgestellt, wogegen die Kunstschule des Vereins im Industriegebiet Baden den Skulpturen und Plastiken vorbehalten ist.

Die Mitgliederausstellung des Kunstvereins Achim mit dem Titel „made in Achim“ wird am Sonntag, 24. Juni, eröffnet, und zwar um 11.30 Uhr im Rathaus der Stadt Achim, Obernstraße 38, um 13 Uhr in der Kunstschule, Mittelweg 19, und um 14 Uhr im Haus Hünenburg, Schwedenschanze 39.