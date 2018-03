Auch Ersatzteile sind im Geschäft erhältlich und auf Wunsch machen die Experten den geliebten, in die Jahre gekommenen Drahtesel wieder fit.

Für alle, die nicht mehr so stark in die Pedale treten können oder wollen, bietet das Fachgeschäft eine große Auswahl an E-Bikes. Darunter Räder der bekannten Marken KTM, Victoria oder Raleigh. Die auch als Pedelec bezeichneten Räder kombinieren das klassische Fahrrad mit einem hochmodernen Elektroantrieb. Die Unterstützung des Motors kann individuell eingestellt werden und ist abhängig von Tretkraft und gewünschter Unterstützung. So lässt sich eine Steigung mühelos mit Motor, als auch sportlich, aus eigener Kraft bewältigen. „Wir beraten gerne, welches Rad passt. Auch kann Probe gefahren werden“, so

Inhaber Sven Dahlke.

Neben dem Verkauf bietet das Zweiradstudio die Wartung und Reparatur von E-Bikes. Auch nicht dort gekaufte Räder werden im Rahmen der vorhandenen Diagnosemöglichkeiten

repariert.

Rad & Krad, Klemperhagen 12a, 27721 Ritterhude. Telefon: 04 21 / 6 36 63 66