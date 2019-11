Gary Rhodes starb am Dienstag überraschend in Dubai. (Getty Images/Oli Scarff)

Starkoch Gary Rhodes ist im Alter von 59 Jahren am Dienstag überraschend in Dubai im Beisein seiner Frau Jennie verstorben. Die genaue Todesursache ist noch unklar. „Die Rhodes-Familie ist zutiefst traurig darüber, das Dahinscheiden unseres geliebten Ehemannes, Vaters und Bruders Gary Rhodes verkünden zu müssen“, heißt es in einem Statement der Angehörigen.

Große Bekanntheit - auch über die britischen Landesgrenzen hinweg - erreichte Gary Rhodes als Star der Koch-Serien „MasterChef“, „Hell's Kitchen“ und „Rhodes Around Britain“.

Zahlreiche prominente Wegbegleitern meldeten sich bestürzt zu Wort. So schreibt etwa Kollegen Jamie Oliver: „Mein Herz empfindet Mitgefühl mit seiner Frau, seinen Kindern, Freunden und seiner Familie und schickte Liebe und Gedanken. Gary war ein fantastischer Koch und unglaublicher Botschafter der britischen Küche, er war eine große Inspiration für mich als junger Koch. Er positionierte die moderne britische Küche mit Eleganz und Spaß neu. Rest in peace, Chef.“

Der englische Starkoch, Gastronom und Fernsehmoderator Rick Stein schrieb bei Twitter: „Sehr traurig, von Gary Rhodes zu hören. Nostalgische Erinnerungen an die Anfänge der 'BBC Good Food Show' mit seinen stacheligen Haaren, großen Karohosen, aber enormem Können, er war der absolute Star. Er liebte britisches Essen und beeinflusste viele Köche wie mich. Was für ein Verlust.“