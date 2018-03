Dass dem nicht so ist, wird schon durch das bisherige Nichteinschreiten der Bafin verdeutlicht.

Als man 2013 begann, den grauen Kapitalmarkt zu regulieren, sind viele Anbieter auf weniger regulierte Anlageformen ausgewichen. Erst seit 2017 müssen Containerfirmen Prospekte erstellen und dadurch deutlich mehr von sich preisgeben.

Warnzeichen gab es für die Anlage in Container genug. Vergangenen Sommer erschien eine warnende Veröffentlichung in der Zeitschrift „Finanztest“. In einem nachfolgenden Test fielen fast alle getesteten Anbieter mit „mangelhaft“ durch. Die Verbraucherzentrale Bremen warnte 2015 an dieser Stelle und in vielen Beratungsgesprächen vor der riskanten Anlage in Container. Eine unrühmliche Rolle spielen Makler und Vermittler. Vielfach empfahlen sie diese Anlage und verdienten daran stattliche Provisionen. Es ist nicht neu, dass Provisionen für riskante Anlagen deutlich höher ausfallen und es deshalb zu Fehlanreizen im Verkauf kommt. Als 2015 eine Auszahlung aus ihrer Versicherung anstand, empfahl ein südlich von Bremen ansässiger Makler Frau S. die komplette Summe von 50 000 Euro in Containern von P&R anzulegen.

Da es vermutlich vielen Anlegern ähnlich erging, bleibt zu prüfen, ob sich nicht Ansprüche gegen Makler und Vermittler durchsetzen lassen. Anleger- wie auch Vermittler-Anwälte bringen sich bereits in Position, um Ansprüche zu prüfen oder abzuwehren. Von der Insolvenz betroffene Verbraucher müssen einerseits den langwierigen Gang des Insolvenzverfahrens abwarten und ihre Ansprüche anmelden. Dazu werden sie meist automatisch angeschrieben. Sie sollten andererseits ihre Ansprüche prüfen lassen, wenn der Verdacht einer Falschberatung im Raume steht. Wer in Container investierte, die bisher nicht direkt von der Insolvenz betroffenen sind, sollte sich ebenfalls zum weiteren Vorgehen beraten lassen.