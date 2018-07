Fröhliche Gesichter beim letzten Training der Karateka des TSV Dörverden: Gleich sieben Jugendliche und Erwachsene traten zur Gürtelprüfung an. Prüfer Udo Weckmann und Beisitzerin Theresa Schröder nahmen sich Zeit, die Kandidaten auf Herz und Nieren zu prüfen. Waren die Bewegungen nicht exakt genug, mussten die Karateka nochmal ran.

Cheftrainer Hermann Lackmann sowie die Trainer Stefan Liebig und Udo Weckmann hatten alle Prüflinge optimal auf die Prüfung vorbereitet, doch gerade die Erwachsenen merkten, wie aufregend eine Prüfung sein kann. „Auch das ist Teil der Entwicklung im Karate, sich ungewohnten Situationen zu stellen und diese zu bestehen“, so die einhellige Meinung des Trainerteams. Am Ende schafften es alle mit tollen Leistungen, die ersehnte Prüfungsurkunde und damit die Berechtigung zum Tragen des nächsthöheren Gurtes in Empfang zu nehmen.

Es haben bestanden: zum Grüngurt (6. Kyu) Gerrit Mathiszig, zum ersten Violettgurt (5.Kyu) Nele Klaiber, Lilli Koch, Tanja Hermann, Imke Weckmann und Jörn Prieser sowie zum zweiten Violettgurt (4.Kyu) Hanna Rosenbrock.