Kyu) und Gelbgurt (8. Kyu) an. Unter den Augen der Trainer Noémie Freis, Peter Casper-Eylmann und dem Prüfer des Deutschen Karate Verbandes, Andreas Seiler (7. Dan), mussten sich die Prüflinge in folgenden Disziplinen beweisen: Kihon (Grundschule), hier mussten die Techniken in ihrer Ausführung gezeigt werden; Kumite (Partnerübungen), die richtige Distanz und Reaktion und die Kata (Einzelvorführung), ein vorgeschriebener Ablauf – Kampf gegen imaginäre Gegner.

Da die Prüflinge sehr gut auf die Prüfung vorbereitet wurden, konnte allen Athleten mit einer Urkunde und einem neuen Gürtel gratuliert werden. Es bestanden: Weißgelbgurt: Talisha Arslan, Bensu Gisi und Adriana Wjrwich; Gelbgurt: Kilian Moschner, Mersad Mortet und Dean Diekmann. Im Bild zu sehen sind die erfolgreichen Prüflinge mit ihren Trainern Peter Casper-Eylmann und Noémie Freis.