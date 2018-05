Die Organisation hatten die Übungsleiter Ina Thalmann, Carsten Schröder, Claudia Spiegel, Andrea Nolte und Frauke Sünderwald übernommen. Im Verein hatten sich die Prüflinge zuvor vier Wochen lang intensiv in den Bereichen Theorie, Dressur und Springen vorbereitet. Die Richterinnen Angelika Freesemann und Kerstin Mehlis-Nennecke sowie Sylvia Bobrink übernahmen die Prüfung.

Am Vormittag des Prüfungstages standen zunächst theoretische Fragen nach der richtigen Fütterung, den unterschiedlichen Gangarten oder nach anderen Grundlagen der Reitlehre im Mittelpunkt. Zum praktischen Teil gehörte dabei unter anderem das Verladen der Pferde oder das richtige Anlegen des Zaumzeugs. Nach der Mittagspause waren dann die Absolventen des Reitabzeichens an der Reihe. Sie mussten jeweils eine Spring- und eine Dressurprüfung vor den Richtern absolvieren. Dabei wurde es für Reiter und Zuschauer noch einmal spannend, doch am Ende meisterten fast alle Teilnehmer auch diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Prüfer. "Bleibt am Ball, schaut ab und zu in die Bücher und holt Euch dort die theoretischen Grundlagen“, gab Kerstin Mehlis-Nennecke den Reitern noch mit auf den Weg. Die erfolgreichen Teilnehmer stellten sich anschließend glücklich zum gemeinsamen Fototermin auf.

Ihre Prüfungen bestanden haben: Basispass Tatjana Becker, Maren Rau, Michael Magnus, Friedrich Quast, Jost Witte und Anneli Friemel; RA 4 Jennifer Ennen; RA 5 Luisa Sünderwald, Friedrich Quast, Anneli Friemel, Jost Witte, Mara Clausen, Rebekka Markwart, Stella Werner und Mia Haftendorn; RA 6: Bent Koloska; RA 8 Leni Thalmann, Lil Hickmann, Hannah Seltmann, Anna Schwecke, Jennifer Garbade, Marie Köhrmann und Talea Vöge; RA 9 Lenja Nisse, Jasmin Nolte, Greta Schütze, Hannah Wahlers, Jasmina Fehner, Lilly Lüth und Maie Koloska; RA 10: Lina Marie Quast und Lena Klusmann.