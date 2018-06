Sportliche Wettkämpfe, eine ­Kuchentafel, Public Viewing zur Fußball-WM und der Königsball machen den ersten Tag des ­Ganderkeseer Schützenfestes aus. Nicht zu vergessen: „Wir wollen den Festplatz nach

langer Zeit wieder groß aufziehen“, hat sich der neu ­gewählte Vereinsvorstand um den Vor­sitzenden Sebastian Berkahn vorgenommen.

Die Ganderkeseer Schützen geben sich jede Menge Mühe mit ihrem großen Fest. Es versteht sich von selbst, dass das Vereinsdomizil und das Fest­gelände vor dem Ereignis auf Hochglanz poliert wird. Am ­morgigen Sonnabend etwa steht ein gemeinsamer Arbeitsdienst im Schießstand und in den ­Blumenbeeten an. In der kommenden Woche treffen sich die Grün­röcke am Schützenhof, um ­frisches Grün zu holen. Am ­Freitagnachmittag vor dem Fest findet nicht nur ein letzter ­Arbeitseinsatz statt, sondern auch der traditionelle Kranz wird gebunden.

Damit sich die Vereinsaktiven dabei stärken können, organisiert Vereinswirt Markus Hansen ein Würstchengrillen. Der Gastronom leitet gemeinsam

mit Lebensgefährtin Michaela ­Berardinelli den Schützenhof am Habbrüger Weg und ist natürlich in vielerlei Hinsicht in das Schützenfest eingebunden. So lädt er am ersten Tag des ­Schützenfestes am Sonnabend, 23. Juni, ab 14 Uhr zu einer ­großen Kuchentafel ein.

Der Festplatz öffnet ab 15 Uhr nach und nach seine Tore für ­Besucher. „Für die Stände haben wir re­gionale ­Betreiber ausgesucht. Das kommt bei den Besuchern und den Vereinskollegen gut an“, weiß die neu gewählte Schatzmeisterin Astrid Eilers.

So stammt der Fischwagen von Manuela und Heike Reitz aus Ganderkesee. Beide stellen ­außerdem einen Stand mit ­süßen Leckereien wie Crêpes, Popcorn und gebrannten Mandeln bereit. Tommy‘s Eismobil rollt ebenfalls aus dem Ort an. Die Vereins­wirte Markus Hansen und Michaela Berardinelli sorgen unterdessen für einen Bierwagen und einen Stand mit Bratwurst, Pommes ­frites und Co.

Auch an den Schießständen ist an diesem Nachmittag viel los. Von 14 bis 18 Uhr finden dort sportliche Wettkämpfe statt. Nicht nur Vereinsmitglieder können dann antreten. Denn auch ein Volkskönig oder eine -königin wird unter den Gästen am Luftgewehrstand ermittelt. „Der Beste erhält einen Wanderpokal, den er ein Jahr lang behält und dann bei unserem nächsten Schützenfest an einen Nachfolger abtritt“, erläutert Oberschießmeister Wilfried Frerichs. Junge Festbesucher können ­ebenfalls ihr Geschick erproben. „Für sie steht die Rika-Anlage bereit. Dort zielen sie mit Laser, schießen ohne Munition“, schildert Sebastian Berkahn und ­ergänzt: „Das ist eine gute ­Gelegenheit, einmal in

den Sport hineinzuschnuppern.“ Alle ­Kinder sind dazu herzlich ein­geladen. Sie müssen keine Vereinsmitglieder sein.

Ein Highlight ist außerdem das Ausschießen des Alterskönigs oder der -königin mit feierlicher Proklamation am Abend. Auch die Sieger aus den Wettstreit der vier Ganderkeseer Blöcke – so sind die Schützen aus den ­Ortsteilen zusammengefasst – werden dann geehrt.

Am Abend steigt der Königsball im großen Saal des Schützenhofes. Wirt Markus Hansen sorgt für Musik vom Platten­teller. Außerdem ist die Gast­stube mit Theke geöffnet.

Viel Publikum wird sicher auch das Public Viewing zur Fußball-WM anlocken. Um

20 Uhr findet das zweite Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweden-­Auswahl statt. „Im Saal wird das Spiel auf einer großen Leinwand übertragen. Auch in der Gast­stube werden die Fernseher das Spiel zeigen“, sagt Astrid Eilers. „Wenn Deutschland gewinnt, wird die Feier sicher sehr lange dauern“, ergänzt Sebastian ­Berkahn und schmunzelt.