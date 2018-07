Russland

Putin: Russland hat sich nicht in US-Wahl 2016 eingemischt

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Einmischung in den US-Wahlkampf im Jahr 2016 klar zurückgewiesen. Das sagte er nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Helsinki.