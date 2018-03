„Wir bedrohen niemanden, wir wollen niemanden angreifen“, sagte der Kremlchef. Doch die USA wollten sich durch ihre Raketenabwehr unverwundbar machen und Russland strategisch in Nachteil bringen. Putin setzte bei der Rede Videos ein und zeigte Raketentests und bewegte Grafiken von Waffensystemen, die angeblich jede Abwehr überwinden können. „Mittel, die sie aufhalten können, existieren derzeit einfach nicht in der Welt“, sagte er am Donnerstag in Moskau.

Die Präsentation militärischer Macht richtete sich vor allem an das heimische Publikum. Die versammelte russische Elite aus Regierung, Parlament, Justiz, Wirtschaft und Kultur applaudierte der Rede. Putin sandte jedoch auch den USA ein Signal, zu denen die Beziehungen so gespannt sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die russischen Hoffnungen auf ein besseres Verhältnis unter Präsident Donald Trump haben sich nicht erfüllt. Das System der nuklearen Rüstungskontrolle ist bedroht, wofür sich beide Seiten gegenseitig verantwortlich machen.

Experte: „Nicht glaubwürdig“

Einige der neuen Waffen seien bereits in Dienst, andere würden noch erprobt, sagte Putin. Er bestätigte erstmals offen die Existenz der Interkontinentalrakete RS-28 Sarmat (Nato-Code: SS-X-30 Satan 2), die 200 Tonnen schwer sein soll und zehn bis 24 Sprengköpfe tragen kann. Sie sei im Dezember 2017 erstmals getestet worden, sagte Putin. Der deutsche Raketenexperte Robert Schmucker bezweifelt vor allem die Aussagen zu dem atomgetriebenen Marschflugkörper. „Das Ding wird zu schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen kleinen fliegenden Kernreaktor machen können“, sagte der Fachmann vom Lehrstuhl für Raumfahrttechnik der TU München. „Ich halte das nicht für glaubwürdig.“ Putin sagte, der Prototyp sei Ende 2017 erfolgreich getestet worden.

Im sozialpolitischen Teil seiner Rede kündigte der Kremlchef hohe Mehrausgaben an. Derzeit seien 20 Millionen Menschen im Land arm. Die Zahl solle in der nächsten sechsjährigen Wahlperiode halbiert werden. Messlatte der Politik müsse das Wohlergehen der Bürger sein. „Da müssen wir in den nächsten Jahren einen Durchbruch erzielen.“ Auch für Familien und Kinder, Gesundheit, Wohnungsbau, Stadt- und Regionalentwicklung und Straßenbau solle mehr ausgegeben werden.

Bis Mitte des nächsten Jahrzehnts wolle Russland unter die fünf größten Volkswirtschaften aufrücken. Dafür müsse das Pro-Kopf-Einkommen um die Hälfte steigen. „Um voranzukommen, müssen wir den Raum der Freiheit in allen Bereichen ausweiten“, betonte Putin. Demokratische Institutionen, die Zivilgesellschaft und die Gerichte müssten gestärkt werden. Das steht jedoch im Gegensatz zu vielen Schritten der Vergangenheit, die Freiheiten und demokratische Grundrechte eingeschränkt haben.