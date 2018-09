Die „Fußball-Fohlen“ der U 10-Junioren I des SV Lilienthal-Falkenberg sind erfolgreich in die Herbstsaison in der Kreisliga Osterholz gestartet.

Der Meister steigt in den Bezirk Lüneburg auf.

Seit Beginn der aktuellen Spielserie 2018/2019 stehen Marco Simanek und Michael Reuter als Trainerteam für die Jungen aus dem Jahrgang 2006 zur Verfügung. Trainiert wird jeden Dienstag und Donnerstag jeweils von 17.30 bis 19 Uhr im Sportpark an der Mauerseglerstraße. Auch die Heimspiele werden dort ausgetragen.

Auch die U 13-Junioren des SV Lilienthal-Falkenberg haben in der Qualifikationsrunde im Kreis Osterholz einen tollen Start hingelegt.

Nach einer ausgezeichneten Vorbereitung mit zwei Turnierteilnahmen beim TSV Sankt Jürgen, wo die Falkenberger Turnierzweiter wurden, und beim TSV Meyenburg, wo es zum Turniersieg reichte, gab es noch ein Testspiel bei der JSG Wörpetal, das mit 5:0 gewonnen wurde. Aus den bisherigen Begegnungen konnte man vier Siege und eine Niederlage verzeichnen. Die Niederlage gab es mit 4:6 Toren gegen die neuformierte JSG Moormannskamp. Klare bis sehr klare Erfolge wurden dagegen in den Spielen gegen den FC Osterholz-Scharmbeck (10:1), TSV Sankt Jürgen (3:0), JSG Meyenburg/Aschwarden (11:0) und gegen den FC Hansa Schwanewede (10:0) verbucht. Das erste Etappenziel sollte eigentlich mit einer erfolgreichen Qualifikation erreicht werden.

„Die Jungen ziehen unglaublich gut mit“, so Trainer Marco Simanek. Das Betreuerteam freut sich auch über die mannschaftliche Geschlossenheit. Im Blickpunkt des kommenden Jahres steht ein Trainingslager vom 3. bis 5. Mai in der Sportschule Westerstede im Ammerland.

Auch im Jahrgang 2009 spielen im aktuellen Spieljahr 2018/2019 zwei Mannschaften des SV Lilienthal-Falkenberg um Punkte und Tore. Dabei steht das erste U 10-Juniorenteam aus Falkenberg im Fokus und liegt nach fünf Begegnungen auf Rang zwei in der Tabelle der Kreisliga Osterholz. Im Blickpunkt steht die Qualifikation, um in der Frühjahrsserie in der Meisterrunde der Kreisliga zu spielen.

Derzeit spielt die Mannschaft mit viel Selbstbewusstsein und konnte in den letzten drei Begegnungen zwei Siege und ein Unentschieden erreichen. So feierte man Erfolge mit 8:0 über die JSG Meyenburg/Aschwarden und mit 9:1 gegen die Reserve des FC Hansa Schwanewede. Von der ersten Hansa Mannschaft aus Schwanewede trennten sich die Falkenberger mit einem 2:2-Unentschieden. Nur eine Niederlage gab es bisher: In einem dramatischen Spiel unterlag man dem ASV Ihlpohl mit 5:8 Toren.

Trainiert werden die Jungen seit einigen Jahren von Gerolf Wolpmann (Trainer), Manuel Paries (Betreuer) und Andreas Karusseit (Torwarttrainer). Mit diesem Trainerteam erreichte man in der vorigen Spielzeit als U 9-Juniorenteam einen zweiten Platz in der Kreisliga und erreichte das Kreispokalfinale in Meyenburg. Trainiert wird im Sportzentrum Schoofmoor jeden Montag, Dienstag und Freitag jeweils von 17 bis 18.30 Uhr.

Zur Vorbereitung auf die aktuelle Spielserie ging es in Trainingslager ins Ammerland. Die Falkenberger besuchten die Sportschule Westerstede und verlebten dort ein Wochenende ganz im Zeichen des Fußballs. Nach den Trainingseinheiten auf dem Kunstrasenplatz erholte man sich auch im Schwimmbad und erlebte kurzweilige Stunden mit der gesamten Mannschaft.

Bedanken möchte sich das Team auf diesem Wege ganz besonders bei seinem langjährigen Trainer Gerolf Wolpmann, der den jungen Fußballern für diese Saison einen Trikotsatz, Trainingssachen und Trainingsutensilien zur Verfügung gestellt hat.