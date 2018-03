Ende Januar fanden an der Grundschule Trupermoor die Tischtennis-Minimeisterschaften statt. Die dritten und vierten Klassen nahmen daran teil und spielten in zwei Altersklassen bei den Mädchen und bei den Jungen die Sieger aus. Durchgeführt wurde das Turnier von fleißigen Helfern der Tischtennissparte des TV Falkenberg. Alle Halbfinalisten qualifizierten sich für den Kreisentscheid, der jetzt in Wallhöfen stattfand. Elf Kinder der Trupermoorer Grundschule sowie Schüler von sechs weiteren Grundschulen des Kreises nahmen an der Veranstaltung teil.

Vier Trupermoorer Grundschüler schafften es auf das Treppchen und qualifizierten sich damit für den Bezirksentscheid. Josh Tietjen belegte einen tollen dritten Platz. Tabea Behrens und Joona Holm schafften es ins Finale und wurden hervorragenden Zweite in ihren Altersklassen. Phileas Jockheck spielte stark auf und gewann sogar seine Konkurrenz. Alle vier freuen sich schon auf den Bezirksentscheid in Lüneburg. Auf dem Foto zu sehen sind Joona Holm (von links), Josh Tietjen, Phileas Jockheck und Tabea Behrens.