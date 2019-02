„. . .das mit dem Feuer machen wir“ lautet das Motto von Harald Böhling. In seiner Ausstellung zeigt er unter anderem stilvolle Designöfen der Firma Cera. (Femke Liebich)

Auch wenn die ganz kalten Tage erst einmal vorbei sind und die meisten bereits nach den ersten Frühlingsboten lechzen, ist es nie zu spät, es sich in den eigenen vier Wänden so richtig gemütlich zu machen. Wer jetzt darüber nachdenkt, sich einen neuen Ofen zu kaufen, ist bei

Harald Böhling, alias „Ofen-Harry“, genau richtig.

Als erfahrener Kamin- und Schornsteinbauer befasst er sich nicht nur mit der Planung, Sanierung und Errichtung von individuellen Schornsteinanlagen und Kernbohrungen. Er bietet seit gut fünf Jahren in seiner rund 140 Quadratmeter großen Ausstellung auch eine umfangreiche Auswahl an Öfen, Kaminen sowie sogenannten

Küchenhexen und Terrassenheizern an. Zentral gelegen direkt neben Per Pedal in Syke hat er seinen Firmenslogan „. . . das mit dem Feuer machen wir“ mit optischen Vorführeffekten versehen.

„Der Standort direkt an der B6 wird sehr gut angenommen. Die Kunden kommen mittlerweile aus dem gesamten Umkreis und sogar aus Bremen und Hamburg“, berichtet Harald Böhling. Vor Ort finden Interessierte eine Vielzahl an unterschiedlichen Modellen. „Wir haben für jeden Bedarf und Geschmack etwas. Und was ich nicht vor Ort habe, kann ich bestellen“, kündigt der Geschäftsinhaber an.

Im kommenden Monat ist er selbstverständlich auch auf der weltgrößten Messe für Wasser, Wärme und Klima (ISH) in Frankfurt, um für seine Kunden Ausschau nach Neuheiten zu halten. „Einige werden kurz darauf auch hier im Geschäft erhältlich sein“, so Harald Böhling. Gefragt seien derzeit vor allem Öfen mit runden Scheiben, die einen 180-Grad-Blick auf das prasselnde Holzfeuer zulassen. Auch stromlose Pelletöfen, die

manuell eingestellt werden, erfreuen sich laut „Ofen-Harry“ einer großen Beliebtheit. „Bei uns gibt es ausschließlich Qualitätsöfen. Damit möchte ich mich eindeutig von der Einheitsware aus den Baumärkten abheben“, betont er. Komplettiert wird sein Sortiment vor Ort durch sämtliches Zubehör wie Anzünder, Bio-Ethanol-Einsätze und Kaminbesteck.

Bei all seinen Arbeiten beruft sich der Geschäftsinhaber auf kompetenten Sachverstand und fachkundige Beratung. Die Planung von Öfen und Schornsteinanlagen

erfolgt stets individuell und auf die einzelne Wohnung, das Haus oder den Betrieb zugeschnitten. Bewährt hat sich nach wie vor sein Konzept mit den flexiblen Öffnungszeiten. „Da ich zusätzlich noch auf den Baustellen arbeite, kann ich nicht den ganzen Tag hier im Geschäft stehen. Aber wenn ein Kunde anruft, bin ich innerhalb von 20 Minuten in der Ausstellung. Außerdem biete ich flexible Termine nach Vereinbarung an“, erklärt der Geschäftsinhaber. Termine können telefonisch unter 0 42 42 / 63 36 oder mobil unter 01 72 / 1 66 47 88 vereinbart werden.