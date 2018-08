Wie schon seine Eltern setzt Carsten Rick auf persönliche Beratung und hat ein Ohr für Kundenwünsche. (Daniela Schilling)

Nach mehreren Umzügen entlang der Bremerhavener Heerstraße verschlug es das Fachgeschäft 1990 schließlich in das damals noch neue Gebäude mit der Hausnummer 40 – die Adresse, an der es bis heute zu finden ist.

Neben den Standorten orientierte sich Autoteile Rick auch in Sachen Sortimentsgestaltung immer wieder neu. „Wir waren und sind stets darauf bedacht die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen und auch ein Auge auf die technischen Entwicklungen am Fahrzeugmarkt zu halten“, beschreibt Carsten Rick das Credo seines Unternehmens. Der gelernte Karosseriebauer übernahm den Betrieb 2006, der damit unter der Führung der zweiten Familiengeneration steht.

Auch Fahrradträger können im Fachgeschäft geliehen werden. (Daniela Schilling)

Auch in Zukunft wird es keinen Stillstand geben. So soll der Verkaufsraum umgestaltet werden. „Nächsten Monat beginnen wir das Farbregal zu überarbeiten und passen das Sortiment an“, erklärt Carsten Rick. Kunden können sich auf eine Auswahl von rund 240 Lackstiften und 360 Sprühdosen freuen. Dazu wird es diverse technische Sprays geben, unter anderem aus dem Bereich Kunststoff und hitzebeständige Lacke, sowie Lackierzubehör. „Neben dem Ausbessern von Lackschäden am Fahrzeug, zum Beispiel kleinen Schrammen oder Parkschäden, nutzen einige unserer Kunden die Farben auch zum kreativen Gestalten von Fahrrad, Blumenkasten und Co“, berichtet der Inhaber von den vielfältigen Möglichkeiten seiner Produkte.

Markenqualität für jedes Kfz

Das Sortiment des Fachhändlers ist breit aufgestellt. Dazu gehören Werkzeuge und Ersatzteile ebenso wie eine große Auswahl an Zubehör und Pflegeprodukten. Die passende Beratung gibt es kostenlos dazu. Was nicht vor Ort auf Lager ist, kann innerhalb von 24 Stunden bestellt werden. Und egal, um welches Teil es sich handelt: Autoteile Rick setzt auf Qualität und bietet überwiegend Markenprodukte in Erstausrüsterqualität.

Auf Hochwertigkeit sollte man laut des Fahrzeugexperten auch beim Motoröl achten. „Regelmäßige Kontrollen des Ölstands sind ein Muss, und wenn nachgefüllt werden muss, sollte gerade bei neueren Fahrzeugen nicht zum billigsten gegriffen werden“. Die modernen Motoren seien komplexer aufgebaut als alte Modelle und benötigen unterschiedlichste Spezifikationen, um fehlerfrei zu laufen. „Im schlimmsten Fall handelt man sich mit dem falschen Öl einen Motor- oder Turboladerschaden ein“, so Rick.

Welches Öl zum eigenen Auto passt, erfährt man anhand des Codes, der auf jeder Flasche zu finden ist. Dieser zeigt die Anforderungen, die das Öl erfüllen muss. Welche für welches Fahrzeug gelten, steht wiederum in der Betriebsanleitung des Kfz. Einen Unterschied gibt es außerdem zwischen Ölen mit einer Freigabe für bestimmte Autos oder einer Empfehlung. So wurden nur freigegebene Öle von den Herstellern getestet und erfüllen zu 100 Prozent deren Anforderungen.

Autoteile Rick, Bremerhavener Heerstraße 40, Telefon: 04 21 / 63 30 01, E-Mail: info@autoteile-rick.de. Weitere Informationen im Internet: www.autoteile-rick.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Sonnabend von 8 bis 13 Uhr.