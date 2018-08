Kurz vor Beginn der Messesaison bietet die Küchenwelt Klingeberg Ausstellungsstücke zu attraktiven Preisen an. (Küchenwelt Klingeberg)

Auf der nach dem Umbau auf 1500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche sind mehr als 50 Musterküchen ausgestellt, die einen Einblick in das vielfältige Sortiment der gesamten Küchenwelt geben. Starke Partner des Unternehmens wie Nolte-Küchen, Nobilia, Häcker, AEG, Siemens, Miele, Blanco, Berbel, Bora, Lechner, Juma, Naber und Villeroy & Boch runden das Erfolgsrezept des Studios ab und spiegeln Innovation und Qualität

wider. „Das aktuelle Motto unserer Küchenwelt lautet: Effektvolle Kontraste“, erklärt Geschäftsführer Hilmer Behrens. „Die elegante Sachlichkeit in Kombination mit wohnlicher Akzeptanz durch verschiedene Materialien bestimmt den Trend von heute“, fügt er hinzu und verweist auf das gelungene Zusammenspiel von exotischen Holznachbildungen, edlen Hochglanzfronten und Gemütlichkeit in modernster Form.

Während des Brokser Heiratsmarktes bietet die Küchenwelt auf ihrem Messestand, Lange Straße 91-97, insgesamt 25 neugeplante Küchen zu günstigen Messe-Konditionen an. Außerdem startet gleichzeitig der sogenannte Musterküchen-Abverkauf. Hilmer Behrens: „Vor den anstehenden Messen gibt es jede Menge Neuheiten, für die wir wieder viel Platz brauchen. Deshalb haben wir jetzt 15 Küchen aus der aktuellen Ausstellung drastisch reduziert.“