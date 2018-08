Musik

„Queen of Soul“ Aretha Franklin ist tot

Die legendäre Soul-Sängerin Aretha Franklin ist tot. Die „Queen of Soul“ sei am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in Detroit an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Franklins Sprecherin.