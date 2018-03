Unter dem Titel „Verspielt“ geben die „Queenz of Piano“ am Freitag, 9. März, um 20 Uhr ein Konzert in der KGS Leeste. 2015 wurde das talentierte Duo mit dem Thüringer Kleinkunstpreis in der Rubrik „musikalisch-akrobatisch-kabarettistisches Gesamtkunstwerk“ gekürt. Nun treten die beiden Frauen im Rahmen des Weltfrauentages in Leeste auf. Ob Barock, Klassik, Pop, Rock oder Filmmusik – sie spielen feurig, leise, laut, fetzig, charmant und vor allem eins: magisch. Die Saiten werden bei Gitarrenriffs mit Plektren gespielt. Der Flügel wird zum Percussion-Instrument. Vom Cembalo bis zur Bouzouki, vom chinesischen Gong bis zur groovenden Bassdrum – die Queenz entlocken den Flügeln Töne, von denen man nicht einmal ahnt, dass es sie gibt.

Karten zum Preis von 17 Euro (ermäßigt 15 Euro) sind im Kulturbüro (Zimmer 230) im Weyher Rathaus und an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen sind unter der Telefonnummer 0 42 03 / 712 55 möglich. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr.