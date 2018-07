August, wird in Quelkhorn auf dem Schützenplatz in der Surheide wieder Schützenfest gefeiert. Beginnen wird das Fest allerdings bereits am Dienstag, 31. Juli, mit dem Vorschießen. Ab 19 Uhr beginnt der Wettkampf auf allen Preisscheiben und auf der Scheibe des Volkskönigs.

Am Sonnabend, 4. August, treffen sich die Schützen um 13 Uhr bei Torsten Struß auf dem Losberg zur Abholung der amtierenden Majestäten Torsten Struß und Heike Hunger. Gegen 14.30 Uhr wird das Schießprogramm auf dem Schützenplatz fortgesetzt und das Königsschießen beginnt. Auch das Schießen auf die Volkskönigsscheibe wird fortgesetzt. Bei Kaffee, Kuchen und an den Schaustellergeschäften haben alle Besucher die Möglichkeit, sich auf dem Festplatz zu vergnügen.

Um 20 Uhr tritt der Schützenverein Quelkhorn an und begrüßt die Gastvereine. Die Proklamationen der neuen Vereinsmajestäten und des Volkskönigs erfolgen direkt im Anschluss. Die neuen Majestäten eröffnen dann die Königsparty mit dem Ehrentanz und laden mit DJ Marcel Lohmann zum Tanzen und Feiern bis in den nächsten Morgen ein.

Am Sonntag, 5. August, folgt ab 12 Uhr der Empfang der Gastvereine zum großen Festumzug beim Denkmal in Quelkhorn. Auf dem Schützenplatz in der Surheide angekommen, gibt es ab 15 Uhr Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Das Junge Blasorchester Wilstedt wird zu hören sein und lässt das Quelkhorner Schützenfest gemütlich ausklingen.