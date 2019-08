Edeltraut Heins kennt sich mit modischen Trends aus. (Christa Neckermann)

Modischer Stillstand ist in der Boutique Kai ein Fremdwort. Inhaberin Edeltraut Heins plant aktuell einen modischen Coup in ihrem Fachgeschäft am Marktplatz in

Osterholz-Scharmbeck: „Wir nehmen zum Herbst einen Kollektionswechsel vor“, sagt die Unternehmerin. Ab dem 25. September finden die Kundinnen bei Heins die aktuelle Herbstmode.

„Außerdem arbeiten wir intensiv an meiner eigenen Kollektion ‚Cool Pepper‘, die ich in zwei Wochen vorstelle“, erläutert Heins. „Mode ist nicht nur oberflächlich. Mode ist, was man heute trägt. Damit präsentieren sich unsere Kundinnen und stehen dazu, dass sie außergewöhnliche Frauen sind“.

Das breit gefächerte Angebot in der Boutique Kai gibt ihr recht. In dem Geschäft findet jede Frau das zu ihr passende Teil. Momentan ist ein Besuch der klimatisierten Räume noch attraktiver, denn im vorderen Bereich werden demnächst die Preise wegen des Kollektionswechsels um bis zu 37 Prozent

herabgesetzt.