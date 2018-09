Am Sonntag konnten sich dann bei herrlichem Wetter 276 Teilnehmer von vier bis 86 Jahren auf die Strecke begeben. Die Anmeldungen übernahmen in diesem Jahr Monika Cordes und die Montagsturner, danach gab es die freiwillige Fahrrad-Sicherheitsüberprüfung. Hierfür waren auch die Montagsturner zuständig, es gab keine Beanstandungen und die Räder erhielten die neue Prüfplakette. Jetzt aber hieß es „nu geiht los“.

Die Strecke führte in diesem Jahr über Eckstever, Stuckenborstel, Sottrum nach Hassendorf. Hier war der erste Kontrollpunkt, an dem man sich für die kurze 24 oder 40 Kilometer lange Strecke entscheiden musste. Diese führte weiter über Waffensen, Unterstedt zur Ahauser Mühle, hier war der zweite Kontrollpunkt, an dem wurden 145 Radler gezählt. Nun ging es an der Wümme entlang über Fährhof zur Eisenbahnbrücke Sottrum. Jetzt vereinten sich die beiden Strecken wieder um gemeinsam über Fünfhausen, Stuckenborstel, Ottersberg zum Ausgangspunkt am Rathausplatz zu gelangen. Nun konnten sich alle wieder stärken mit einer Bratwurst und Pommes vom Grill oder einer leckeren Erbsensuppe und dazu erfrischende Getränke.

Ältester Teilnehmer mit 86 Jahren war Walter Homann. Älteste Teilnehmerin mit 83 Jahren war Lisa Sackmann. Jüngster Radler mit vier Jahren war Lerin Bösche. Jüngste Radlerinnen mit vier Jahren waren Lotta Vollers und Ronja Giels. Größte Gruppe waren die Donnerstag-Frauen (Marina Klenke) mit 16 Personen.

Auch in diesem Jahr verlief die Veranstaltung wieder reibungslos was an der guten Organisation der Montagsturner, der Freiwilligen Feuerwehr Ottersberg, die die gefährlichen Passagen absicherten, so wie dem DRK Ottersberg, die für den Notfall bereitstanden.