Ob für Freizeittouren, den Weg zur Schule, Uni oder Arbeit – mit ihrem Elektroantrieb sind sie bei Jung und Alt beliebt.

Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) steigen die Verkaufszahlen von Akku-Drahteseln jährlich um mehr als zehn Prozent, während der Absatz herkömmlicher Räder etwa konstant bleibt. In Deutschland gibt es rund 73 Millionen Fahrräder. Das sind fast doppelt so viele wie Pkws. Mehr als drei Millionen davon sind Pedelecs und E-Bikes. Die Produktvielfalt reicht von akkubetriebenen Klapprädern über Mountainbikes und Lastenräder bis hin zu klassischen Damen- und Herrenvarianten. Die Preise unterscheiden sich stark: von wenigen Hundert bis zu mehreren Tausend Euro. Entsprechend begehrt sind gute Gebrauchtmodelle, für die sich ein regelmäßiger Blick in die Rubrik Fahrräder des Extra-Markt lohnt.

Wer sich für einen Kauf interessiert, sollte insbesondere den Akku in Augenschein nehmen. Laut ADFC sind Lithium-Ionen- oder

Lithium-Polymer-Akkus bei Pedelecs inzwischen Standard. Auch wenn die Hersteller mehr versprechen – in der Regel können mit einer Akkuladung Distanzen von 40 bis 80 Kilometern bestritten werden. Die Nutzungsdauer hochwertiger Akkus liegt zwischen drei und fünf Jahren, was etwa 1000 Ladezyklen entspricht. Nach 300 bis 500 Ladezyklen nimmt die Kapazität jedoch stetig ab. Das Akkualter sollte in die Verhandlungen um den Verkaufspreis daher unbedingt einfließen.

Da ältere Nickel-Cadmium-Akkus deutlich schneller unter einem Kapazitätsverlust leiden, empfiehlt es sich, bei einem gebrauchten E-Bike mit dieser Stromspeicherart,

direkt den Preis für einen neuen Akku einzukalkulieren. Zudem darf diese Akkuvariante nur mit dem passenden Ladegerät aufgeladen werden. Unterschiedliche Stecker, Ladegeräte, Betriebsspannungen und Kontaktbelegungen können bei Fehlgebrauch zu Beschädigungen führen. Daher gilt es vor dem Erwerb zu prüfen, ob das Originalzubehör vorhanden ist.

Für manche Bikes sind ein Führerschein sowie ein amtliches Kennzeichen nötig. Nach Aussage des ADFC unterstützt ein Pedelec den Fahrer mit einem Elektromotor bis maximal 250 Watt sowie bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Dabei muss der Fahrer selbst treten. Für ein solches Gerät braucht man keine besondere Betriebserlaubnis. Schnellere Modelle – Pedelec 45 oder S-

Pedelec genannt – erreichen bis zu 45 Stundenkilometer und dürfen lediglich mit Führerschein, Versicherungskennzeichen und Helm gefahren werden. E-Bikes im klassischen Sinn lassen sich mit Hilfe des Elektroantriebs auch ohne Pedalantritt bis zu 20 Stundenkilometer schnell fahren. Dafür sind ein Versicherungskennzeichen, eine Betriebserlaubnis und mindestens eine Mofa-Prüfbescheinigung, aber kein Helm notwendig.