Ein Radfahrerin in Rutterhude wurde von einem Unbekannten angegriffen. (dpa)

Eine Radfahrerin wurde am Montagabend von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Vorfall ereignete sich an der Fergersbergstraße in Ritterhude, das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Mehr zum Thema Beim Spielen mit der Tochter 38-Jährige wird auf Spielplatz in Ritterhude beschossen Beim Spielen mit der kleinen Tochter ist am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr eine 38-jährige ... mehr »

Die 41-Jährige war mit dem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs, als der Unbekannte in Höhe der Goethestraße den Rucksack der Frau von hinten ergriff. Sie stürzte daraufhin zu Boden. Daraufhin hat die Frau ein Messer in der Hand des Mannes wahrgenommen, berichtet die Polizei. Bevor es jedoch zu einem weiteren Angriff hätte kommen können, hielt ein Autofahrer und half der Radfahrerin. Währenddessen flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Shell-Tankstelle. Bei dem Mann handelte es sich um einen etwa 18- bis 21-jährigen und höchstens 175 cm großen, schlanken Mann mit schwarzen Haaren. Er war komplett dunkel gekleidet. Der Autofahrer sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (04791) 3070 beim Polizeikommissariat Osterholz zu melden. (jfj)