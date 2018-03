Trotz Minustemperaturen gingen fünf Teilnehmer des RV „Fahr-Wohl“ Achim an den Start, um die Radsaison 2018 zu eröffnen. Unter der Leitung von Ulli Neumann fuhren die Radler gut eingepackt nach Sottrum zum Ostermarkt. Die 46 Kilometer, die an diesem Tag geradelt wurden, waren der Auftakt in die Saison 2018. Jeden Sonntag starten die Radfahrer um 10 Uhr vom Rathaus in Achim zu ihren Touren. Gefahren wird mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 17 Kilometer pro Stunde. Wer Interesse hat, die nähere Umgebung Achims kennenzulernen, kann die Radfahrer bei ihren Fahrten begleiten. In der Woche bietet der Radfahrer-Verein jeden Dienstag und Donnerstag eine Tour von rund zwei Stunden an. Gestartet wird dann um 14 Uhr ebenfalls am Achimer Rathaus. Gäste sind gerne gesehen.

Eine besondere Tour findet vom 26. Juli bis zum 1. August statt: Dann begeben sich die Achimer Radler auf den Berliner Mauerradweg. Auch Nichtmitglieder dürfen an dieser Tour teilnehmen. Auskünfte hierzu erteilt der Fachwart Radwandern, Hans-Dieter Richert, unter Telefon 0 42 02 / 713 90. Bei ihm sind Touren-Hefte mit den Terminen und Strecken für 2018 erhältlich.