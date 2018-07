Der Rundweg startete in Völkersen mit einer Besichtigung des Hofladens, wo es seit mehreren Monaten einen Selbstbedienungsautomaten für Eier, Marmeladen und Milch gibt. Ein weiterer Automat eines Fleischereibetriebes existierte vorher schon; auch diesen besuchten Liebetruth, Brandt und Michallik. Die Landtagsabgeordnete zeigte sich beeindruckt: „Mit den Verpflegungsautomaten ist Völkersen neue Wege gegangen, die auch für andere Orte in Niedersachsen interessant sein können.“

Über den örtlichen Breitbandausbau informierte sich Liebetruth vor Ort an einer Baustelle am Völkerser Ortsrand. Der Bürgermeister erläuterte, dass nach Abschluss der Arbeiten 124 Haushalte eine bessere Datenleitung erhalten werden. Andreas Brandt ergänzte: „Die Ortschaft Völkersen wird mit diesen Arbeiten an das Glasfasernetz angebunden. Dadurch ergibt sich die technische Möglichkeit, dass auch die übrigen Kabelverzweiger an das Netz angeschlossen werden können und ein schnelles Internet über die bestehenden Telefonleitungen ermöglicht wird.“

Dringenden Handlungsbedarf sieht Andreas Brandt noch bei der Anbindung der Neubaugebiete Mühlenreith und Alte Gärtnerei, für deren Versorgung der Flecken Langwedel 2017 Anträge zur Förderung aus dem Bund-Länder-Programm Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) gestellt habe. Eine Entscheidung der Landesregierung stehe bis heute jedoch aus. Liebetruth berichtete, dass es landesweit mehr GAK-Förderanträge von 2017 gegeben habe, als GAK-Mittel vorhanden gewesen seien. Sie stellte in Aussicht: „Das Land will die Lücke füllen. Nachdem wir im Landtag im Juni das Sondervermögen zur Digitalisierung beschlossen haben, will die Landesregierung auf das Sondervermögen zurückgreifen, um alle GAK-Förderanträge von 2017 bedienen zu können.“

Durch die Gemarkung Allerdorf führte die Radtour über Lindholz nach Cluvenhagen, wo eine Hochspannungsleitung durch das Wohngebiet verläuft. Brandt berichtete Liebetruth, dass damit zu rechnen sei, dass die Leitung frühestens nach Fertigstellung des Ersatzneubaus ab dem Jahr 2023 außer Betrieb genommen und zurückgebaut wird. „Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens liegt mittlerweile aus“, so der Bürgermeister.

Die nächste Station war der Bahnhof Etelsen. Liebetruth und Brandt tauschten sich über das Jahresförderprogramm des Landes für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aus, mit dem Niedersachsen Fördergelder für den Ausbau von Park-and-Ride- sowie Bike-and-Ride-Anlagen bereitstellt. Brandt berichtete Liebetruth, dass der Flecken gerne bauen würde, aber noch nicht kann: „Wir haben von der DB Netz AG den Hinweis erhalten, dass nächstes Jahr Planungen für ein drittes Gleis zwischen Bremen-Sebaldsbrück und Langwedel aufgenommen werden sollen. Unter Berücksichtigung dieser Information und aufgrund kleinerer Änderungen durch den Bau der Lärmschutzwand werden derzeit die erforderlichen Detailanpassungen in den Planunterlagen vorgenommen.“

Weiter ging die Radtour zum Weserwehr nach Intschede, wo Liebetruth, Brandt und Michallik über die verschiedenen Möglichkeiten sprachen, die angedachte separate Radwegbrücke über die Weser verwirklichen zu können.

An der Daverdener Kreuzung informierte sich die Landtagsabgeordnete über die dortige Verkehrsproblematik. Bürgermeister Brandt berichtete: „An dieser Stelle hat die Unfallhäufigkeit aufgrund der gestiegenen Verkehrsbelastung in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Nach Erstellung eines Verkehrsgutachtens hat nun die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Planungen zur Installation einer Vollsignalanlage aufgenommen. Der Landkreis Verden ist als Baulastträger ebenfalls an dem Projekt beteiligt und hat bereits sein Einverständnis zu der Maßnahme signalisiert.“ Liebetruth machte deutlich, dass sie eine zügige Installation der im Verkehrsgutachten empfohlenen Vollsignalanlage unterstützt.

Zum Abschluss der Radtour zeigte Brandt Liebetruth und Michallik noch die kommunale Sportanlage des Fleckens Langwedel an der Oberschule. „Diese Anlage muss grundlegend erneuert werden, damit sie wieder uneingeschränkt für den Schul- und Vereinssport genutzt werden kann“, sagte Brandt. Liebetruth informierte: „Im Haushaltsentwurf der Landesregierung für 2019 ist ein Investitionsprogramm für kommunale Sportstätten vorgesehen. Weil immer weniger Kinder schwimmen können, sind als Schwerpunkt für dieses Förderprogramm bisher Hallenbäder vorgesehen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass auch Langwedels multifunktionaler Sportplatz profitieren kann.“

Die Landtagsabgeordnete bedankte sich bei Brandt und Michallik für die sonnige Tour der Ideen: „Ich freue mich darauf, die Anregungen rund um das Thema Infrastruktur mit nach Hannover zu nehmen und den Flecken Langwedel auf Landesebene weiter zu unterstützen.“