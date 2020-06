Alec Völkel (links) und Sascha Vollmer alias The BossHoss interviewten zum Start ihres neuen Radioformats Rammstein-Drummer Christoph Schneider (Mitte). (Pascal Bünning / RADIO BOB!)

Wer wissen will, wie Christoph Schneider, Schlagzeuger der Band Rammstein, auf die Idee kam, Drummer zu werden, sollte in das neue Radioformat von Alex Völkel und Sascha Vollmer, alias The BossHoss, reinhören. In „Rodeo Radio“, so heißen die Rockshow und der Podcast bei „RADIO BOB!“, berichtet der Rammstein-Musiker von seinen Anfängen als Trompeter bei einem Jugendorchester. „Als Trompeter saßen wir immer direkt vor dem Schlagwerk“, erinnert sich Schneider. „Ich hatte immer so viel Zeit, die Schlagzeuger während der Proben zu beobachten. Das fand ich cool.“ Völlig fasziniert habe er sich daraufhin als Autodidakt an den Trommeln versucht: „Zu Hause habe ich zwei Stöcke gesammelt, das waren die Reste von zwei Silvesterraketen, und dann auf Kisten geübt.“

In dem Talk mit The BossHoss erinnert sich der Rammstein-Star an seine Jugend („Meine Eltern kommen aus der Klassik. Das ist die Musik, mit der ich aufgewachsen bin.“) und gibt Informationen zum Status Quo der Rockband, die Corona-bedingt ihre komplette Stadiontournee absagen musste. Die bereits ausverkauften Gigs wurden auf 2021 verschoben - fraglos eine logistische Meisterleistung. „Jetzt haben wir noch ein Jahr frei“, meinte der Drummer im Gespräch und verriet, auf welche Arena er sich besonders freue: „Das beste Stadion der Welt ist das Olympia-Stadion. Es ist wirklich ein tolles Stadion und für uns ein toller Ort, weil wir Berliner sind.“ Bereits jetzt sind die beiden dortigen Shows am 5. und 6. Juni 2021 restlos ausverkauft.

Das komplette Interview mit Christoph Schneider gibt es am Samstag, 13. Juni, von 18 Uhr bis 20 Uhr, in der „Rodeo Radio - The BossHoss Rockshow bei RADIO BOB!“ zu hören. Erweitert wird das Format durch den gleichnamigen Podcast, der stets parallel zur Ausstrahlung auf www.radiobob.de, in der kostenlosen myBOB-App und bei anderen Podcast-Plattformen wie Spotify veröffentlicht wird.