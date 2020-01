30 Jahre danach

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rammstein-Keyboarder kritisiert: „Die Wiedervereinigung war eine Sauerei“

teleschau

In diesem Jahr jährt sich die deutsche Wiedervereinigung zum 30. Mal. Christian Lorenz, Keyboarder von Rammstein, ließ in einem Interview nun kein gutes Haar an der Wende.