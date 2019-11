Der Rapper Will.i.am von den Black Eyed Peas wurde nach eigenen Aussagen im Flugzeug rassistisch beleidigt. (Jeff Spicer / Getty Images)

Der Rapper Will.i.am von der Band Black Eyed Peas bekam es nach einem Flug von Brisbane nach Sydney mit der Polizei zu tun. Als er landete, empfingen ihn fünf Beamte. Schuld daran war ein vorausgegangener Streit mit einer Flugbegleiterin, wie er im Anschluss daran in zahlreichen Twitter-Posts erklärte.

„Ich will nicht glauben, dass sie rassistisch ist. Aber sie hat all ihre Frustration ganz klar nur an Schwarzen ausgelassen“, beschrieb der Rapper. Wie er in weiteren Posts erzählte, habe er an seinem Laptop gearbeitet und dabei Kopfhörer getragen, und dadurch die Lautsprecherdurchsagen nicht gehört. Als sie ihn deshalb ansprach, soll sie rassistisch ausfallend geworden sein, obwohl er seine Sachen schnell einpackte, und sogar die Polizei gerufen haben.

Die anderen Passagiere bestätigten seine Schilderungen, die Polizei ließ den Musiker daraufhin wieder gehen. „Ich war im selben Flug und konnte das schreckliche Verhalten der Flugbegleiterin nicht glauben. Ich entschuldige mich im Namen Australiens“, erklärte eine der Mitreisenden auf Twitter. Ein weiterer Nutzer schrieb: „Ich war auch auf dem Flug und versteckte mich in der Toilette, erschüttert, zitternd und schaudernd, während sich dieser schreckliche rassistische Angriff entfaltete.“

Kritische Fehde mit Reporter Peter Ford

Doch nicht alle Twitter-Nutzer waren damit einverstanden, dass Will.i.am sich mit dem Vorfall an die Öffentlichkeit gewandt und die Flugbegleiterin sogar beim Namen genannt hat. „Ich schlage vor, Sie fangen an, sich wie ein sehr erfolgreicher erwachsener Mann zu verhalten und eine ordentliche Beschwerde einzureichen. Stattdessen nutzen Sie Ihre “Star-Power„, um das zu bekommen, was Sie wollen. Werden Sie erwachsen“, schrieb der australische Reporter Peter Ford, woraufhin sich eine regelrechte Diskussion zwischen ihm und dem Rapper entwickelte. Ford forderte ihn auf, den Namen zu löschen, da sich bereits Hasskommentare gegen die Flugbegleiterin im Netz ausbreiteten. „Leider haben einige deiner vielen Millionen Anhänger bereits angefangen, diese Frau zu beleidigen. Ich hoffe, Sie bitten sie, damit aufzuhören“, bat er.

Will.i.am bedankte sich für den Ratschlag und fügte hinzu: „Ich möchte niemandem etwas antun ... Ich möchte nur, dass jeder respektiert und mit Würde behandelt wird ... das Letzte, was ich will, ist, dass jemand auf schädliche Weise verletzt wird.“ Daraufhin veröffentlichte er einen weiteren Post, in dem er darum bat, die Beschimpfungen zu unterlassen.