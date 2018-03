„Focus“-Charts

Ratgeber-Bestseller: „Mix ohne Fix“ direkt auf Platz eins

Neu in den Top Ten und sofort auf dem ersten Platz - das gelingt selten. Corinna Wild schafft das in dieser Woche mit ihrem Kochbuch „Mix ohne Fix“. Insgesamt gibt es vier Neueinsteiger in die Charts der Ratgeberbücher.