Neueinstieg auf Platz zehn der Ratgeber-Bestsellerliste: «Schlank mit Low-Carb - Das Kochbuch» von Andreas Meyhöfer und Diana Ludwig. Foto: Riva Verlag/dpa (dpa)

München (dpa/tmn) - Ratgeber rund um Ernährung und Gesundheit dominieren derzeit die Bestsellerliste. So schaffen es in dieser Woche gleich fünf Titel zu diesen Themen in die Top Ten der Ratgeber. Darunter auch ein Neueinsteiger.

Andreas Meyhöfer und Diana Ludwig gelingt mit „Schlank mit Low-Carb - Das Kochbuch“ der erfolgreiche Einstieg auf Platz zehn. Der Titel enthält neben Ernährungstipps 160 neue Low-Carb-Rezepte - von beliebten Klassikern bis zu exklusiven Rezepten.

Dr. med. Anne Fleck und Su Vössing verteidigen mit „Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode“ ihre Spitzenposition der Vorwoche. Die Zwei belegt weiterhin „Die Ernährungs-Docs - Starke Gelenke“. Und „Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl hält den dritten Rang.

Platz Titel Preis 1. (1.) Dr. med. Anne Fleck und Su Vössing: Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode, Becker Joest Volk Verlag 29,95 Euro 2. (2.) Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs - Starke Gelenke, Zabert Sandmann 22,99 Euro 3. (3.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx 14,99 Euro 4. (4.) Dobelli, Rolf: Die Kunst des guten Lebens, Piper 20,00 Euro 5. (5.) Dr. med. Matthias Riedl; Dr. med. Anne Fleck; Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs, ZS Verlag 24,99 Euro 6. (6.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag 16,99 Euro 7. (7.) Zampounidis, Anastasia: Für immer zuckerfrei, Lübbe 16,00 Euro 8. (10.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, Beltz 14,95 Euro 9. (8.) Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest 14,90 Euro 10.(NEU) Meyhöfer, Andreas; Ludwig, Diana: Schlank mit Low-Carb - Das Kochbuch, Riva 19,99 Euro



Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.