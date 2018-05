„Focus“-Bestseller

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ratgeber-Top-Ten: Wiedereinstieg für die Ernährungs-Docs

Ratgeber zu Gesundheitsthemen sind auch in dieser Woche besonders gefragt. So verhelfen die Leser dem Buch „Intervallfasten“ von Petra Bracht zu einem oberen Platz der „Focus“-Bestseller. „Die Ernährungs-Docs“ melden sich gleich mit zwei Titeln in den Top-Ten zurück.