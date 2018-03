An diesem Wochenende nun wird die Jugendkirche nach monatelangem Umbau auch offiziell eröffnet.

Bis dahin war es ein langer Weg. Bereits vor 14 Jahren stand die Idee für eine Jugendkirche erstmals zur Debatte, damals lehnte die Kreissynode das Projekt jedoch ab. Erst 2013 kam das Thema dann wieder auf, als die Delmenhorster St.-Paulus-Gemeinde davorstand, sich aufzulösen. „Es war ein großer Glücksfall für uns, dass die Kirchengemeinde auf uns zugegangen ist“, sagt Kreisjugenddiakon Martin Kütemeyer. Die Kirchenältesteten befürworteten das Projekt Jugendkirche und überließen dem Kreisjugenddienst dafür ihre Kapelle an der Friesenstraße. 2014 veranstaltete die Gemeinde in dem Gebäude ihren letzten Gottesdienst und übergab dann den Staffelstab an die Jugend.

Seit drei Jahren ist der Kreisjugenddienst bereits in St. Paulus untergekommen. Rund 60 Jugendliche aus Delmenhorst, aber auch von weiter weg, etwa aus Lemwerder oder Wildeshausen, beteiligen sich regelmäßig an der Jugendkirche, in Vorbereitungsgruppen, der Band oder in anderen Projekten. Zunächst war es ein „Betrieb mit angezogener Handbremse“, wie Kütemeyer sagt. Denn das Gebäude stammt aus den 60er-Jahren, an dem Haus ist nie etwas gemacht worden. Für die Sanierung stellte die Oldenburgische Landeskirche rund 750 000 Euro zur Verfügung. Wegen Planungsverzögerungen konnte es mit dem Umbau dann aber erst im vergangenen Sommer losgehen. Technik, Heizung, Toiletten, Küche und Büroräume – so ziemlich alles ist neu gemacht worden.

Nun freuen sich alle Beteiligten, dass der Umbau endlich fertig ist. „Jetzt starten wir erst richtig durch“, sagt Martin Kütemeyer. Die Jugendkirche sieht sich dabei selbst nicht als Konkurrenz zu anderen Kirchen, sondern als Ergänzung mit viel Freiraum für die Jugend. „Das Ganze muss sich entwickeln. Wir stellen nur die Grundlagen für die Jugendlichen“, sagt Kütemeyer.